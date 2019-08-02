救護車裝12導程心電圖立功！ 屏縣消防局救回心肌梗塞老婦

2019-08-02 12:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣消防局救護車加裝12導程心電圖奏效，近日順利搶救一名74歲心肌梗塞的女性，是屏縣首件加裝這項利器後的成功案例。

屏東縣消防局表示，前天（7月31日）消防局長治分隊接獲通報，前往長治鄉一民宅協助緊急救護，到達現場後，一名74歲女性病患表示胸口悶、痛，且有冒冷汗、呼吸困難等症狀，經救護人員評估後，便旋即給予病患「12導程心電圖」監測，並同步將監測結果隨即傳輸至本縣特有的LINE「護心守衛即時通報群組」。

透過護心群組內的專科醫師即時線上判讀，懷疑病患為心肌梗塞，便立即後送至具有24小時心導管處置能力的屏東基督教醫院，經醫院團隊評估進行緊急救治；目前該病患已被成功打通阻塞的血管，病情穩定。

消防局表示，今年5月1日起在縣內12個消防分隊開始辦理針對意識清醒且有胸痛、胸悶、冒冷汗、呼吸困難等症狀的病患，給予12導程心電圖設備監測心率，不必到醫院再檢查，大幅縮短搶救時間，也能讓患者及早得到妥善治療。

消防局提醒民眾，搶救急性心肌梗塞患者是分秒必爭，平日裡家人或身旁親友對於患有心臟方面疾病者都須特別留心，一旦發現有疑似心肌梗塞症狀：胸痛（悶）、呼吸喘、冒冷汗等的異常現象，應盡快向119求助，並可信任專業的救護人員給予之建議，盡早接受12導程心電圖監測，讓自己也讓家人多一分得到妥善治療的機會。

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