性騷擾只想賠錢了事 當事人拒絕、法官也維持原判

2019-08-02 12:08

［記者楊政郡／台中報導］摸臉、親吻3歲女童，曾男被控性騷擾簡判拘役30日，認為太重而上訴，他說已3次要與對方和解，是對方不願意，卻被法官認為態度不佳，法官說因他不認錯所以被害人不接受和解，不能光想以金錢賠償草率了事，台中地院維持原判。

台中地院判決書指出，曾男是房屋仲介業務員，曾幫「廖婦」仲介租屋，2017年7月間「廖婦」欲退租，屋主找曾男提前找人看房。同年7月14日下午3時許，曾男帶人來看屋，要離開之際在樓梯口見到「廖婦」的3歲女兒，曾男突然以左手碰觸女童後頸及背處，嘴巴靠近右臉頰親吻一下。

這是示好還是性騷？女童於案發後，趕緊以手擦拭右臉頰，然後看著大人，手指曾男，事後精神呈焦慮狀態、社交畏懼症，且呈現情緒發展遲緩，出現陌生人焦慮，現仍持續治療中。

曾男辯稱，他看女童可愛，過去摸頭示好，這動作是成年人有的行為，且他沒親吻，無騷擾意圖。他懷疑是騙錢。且他已向告訴人提出3次和解，告訴人都不接受，法官卻認定他「態度難認良好」，他很冤枉；而且對與錯與他高職畢業之學歷並無關，法官拿他學歷作為審判並不公正。

法官說，從監視器明顯看到曾男摸後背、摸臉、親吻等行為，不需狡辯。而曾男有和解意願，卻始終否認犯行，告訴人不願接受這種賠償，可見被告未坦承面對所犯過錯，而僅欲以金錢賠償草率了事，原審認被告犯後態度難謂良好，顯屬有據，至於被告學歷，決不是有罪、無罪考量，是量刑基礎之一，被告誤會了，原審量刑合理應予維持。

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