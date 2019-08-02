18歲孫女不升學打工顧嬤 警家訪助度難關

2019-08-02 12:28

〔記者林嘉東／基隆報導〕「謝謝您幫我們！」78歲王姓老嫗的兒、媳近年相繼去世，乖巧孝順的18歲孫女為了照顧奶奶，放棄學業，打工賺錢，女警翁珮茹家訪獲知後，主動協助民間團體關懷，鼓勵她向學，不要放棄夢想，讓祖孫感動不已。

基隆市警四分局大武崙派出所警員翁珮茹昨天家訪時，聽聞街坊鄰居談論鄰居王姓老婦人家境困苦，與剛滿18歲的孫女相依為命，遂積極詢問王姓老婦人地址後前往探訪。

翁員查訪後得知，78歲王姓老嫗與先生育有1子1女，先生早年即撇下妻、兒不顧，遠走他鄉，王嫗獨力扶養1子1女成人，正要享清福時，兒子與兒媳婦近年相繼病逝後，留下一個剛滿18歲的孫女，與她相依為命。

女兒則因遠嫁外地無法經常返家探望照護，加上王婦年事已高，罹患多項慢性病且需長期洗腎。

祖孫倆僅能仰賴兒子亡故前微薄存款節省過日，孫女於今年高中畢業後為分擔家計放棄升學，日前剛找到第一份工作，但仍無法立即解決家中經濟問題。

翁員得知情況後，通報基隆市政府社福機構，向聖母宮申請愛心物資援助，與張榮發基金會、華信慈善基金會申請提供生活扶助，協助祖孫暫度難關，鼓勵王的孫女不要放棄夢想，仍要把握機會進修、學習，積極面對人生，讓祖孫倆感動不已。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法