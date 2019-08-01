布袋商港貨輪擱淺 漏夜救出8船員
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嘉明海運勝利輪擱淺在布袋商港，臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司布袋管理處正在搶救船上的10名船員。（民眾提供）

嘉明海運勝利輪擱淺在布袋商港，臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司布袋管理處正在搶救船上的10名船員。（民眾提供）

2019-08-01 20:35

首次上稿 19:53
更新時間 20:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋商港今天晚上傳出有貨輪擱淺，嘉明海運公司的勝利輪擱淺在港，由於目前風浪相當大，臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司布袋管理處正在搶救船上的8名船員，到晚上8點30分左右，吊車將受困船員全數救出。

臺灣港務公司布袋管理處處長謝診安說，傍晚嘉明海運的勝利輪擱淺，船上有6名台灣籍船員，2名外籍船員，目前貨輪與船員都還安全，由於海象不佳，已請吊車等協助救援，確保船員安全，並通知拖船前來處理。

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嘉明海運勝利輪擱淺在布袋商港。（記者林宜樟翻攝）

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吊車搶救船員中。（民眾提供）

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吊車高空救援。（民眾提供）

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貨輪擱淺大浪拍打，險象環生。（民眾提供）

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