布袋商港貨輪擱淺 漏夜救出8船員

2019-08-01 20:35

首次上稿 19:53

更新時間 20:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋商港今天晚上傳出有貨輪擱淺，嘉明海運公司的勝利輪擱淺在港，由於目前風浪相當大，臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司布袋管理處正在搶救船上的8名船員，到晚上8點30分左右，吊車將受困船員全數救出。

臺灣港務公司布袋管理處處長謝診安說，傍晚嘉明海運的勝利輪擱淺，船上有6名台灣籍船員，2名外籍船員，目前貨輪與船員都還安全，由於海象不佳，已請吊車等協助救援，確保船員安全，並通知拖船前來處理。

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