檢察界人事大搬風 136名檢察官職務異動

2019-08-01 20:56

〔記者吳政峰／台北報導〕暑假是司法界人事年度大異動的時刻，繼司法院日前公布153名法官異動後，法務部1日也公告136名檢察官的人事異動，其中引人注意的有去年才升上二審的周懷廉、郭景銘、林漢強、王以文等4人，他們經法務部長蔡清祥勸說後，點頭回一審辦案，未來有機會優先遴派檢察長；另外，曾發生搓乳爭議的彰化地檢署檢察官莊珂惠，也調至雲林地檢署服務。本次院、檢人事異動定28日生效。

法務部1日核定調動名單如下：

一、一、 二審檢察官調動部分計 18 位：

（一）臺灣高等檢察署主任檢察官何明楨調派為臺灣高等檢察署檢察官。

（二）臺灣高等檢察署檢察官派駐廉政署北部地區調查組並兼辦組長事務黃智勇調派為臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察官。

（三）本部行政執行署臺中分署分署長郭棋湧回任臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察官。

（四）臺灣高等檢察署檢察官楊碧瑛調派為臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察官。

（五）臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察官何景東調派為臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官。

（六）本部行政執行署高雄分署分署長黃彩秀回任臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官。

（七）本部國際及兩岸法律司副司長孟玉梅調升為臺灣高等檢察署檢察官。

（八）臺灣臺北地方檢察署主任檢察官李豫雙調升為臺灣高等檢察署檢察官。

（九）臺灣臺北地方檢察署襄閱主任檢察官陳佳秀調升為臺灣高等檢察署檢察官。

（十）臺灣士林地方檢察署主任檢察官吳廣莉調升為臺灣高等檢察署檢察官。

（十一） 臺灣桃園地方檢察署檢察官何嘉仁調升為臺灣高等檢察署檢察官。

（十二） 臺灣臺北地方檢察署主任檢察官蕭方舟調升為臺灣高等檢察署檢察官。

（十三） 臺灣臺北地方檢察署主任檢察官陳淑雲調升為臺灣高等檢察署檢察官。

（十四） 臺灣新北地方檢察署主任檢察官陳孟黎調升為臺灣高等檢察署檢察官。

（十五） 臺灣新北地方檢察署檢察官謝宗甫調升為臺灣高等檢察署檢察官。

（十六） 臺灣臺北地方檢察署主任檢察官借調本部檢察司辦事古慧珍調升為臺灣高等檢察署檢察官。

（十七） 臺灣臺南地方檢察署襄閱主任檢察官柯怡伶調升為臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察官。

（十八） 臺灣臺中地方檢察署主任檢察官黃裕峯調升為福建高等檢察署金門檢察分署檢察官。

二、 一審主任檢察官調動部分計 54 位：

（一）臺灣基隆地方檢察署主任檢察官侯靜雯調派為臺灣臺北地方檢察署主任檢察官。

（二）臺灣桃園地方檢察署主任檢察官呂俊儒調派為臺灣臺北地方檢察署主任檢察官。

（三）臺灣新北地方檢察署主任檢察官徐則賢調派為臺灣臺北地方檢察署主任檢察官。

（四）臺灣新北地方檢察署主任檢察官蔡偉逸調派為臺灣臺北地方檢察署主任檢察官。

（五）臺灣新北地方檢察署主任檢察官借調本部檢察司辦事王銘裕調派為臺灣臺北地方檢察署主任檢察官。

（六）臺灣桃園地方檢察署主任檢察官朱立豪調派為臺灣臺北地方檢察署主任檢察官。

（七）臺灣苗栗地方檢察署主任檢察官陳宗豪調派為臺灣臺北地方檢察署主任檢察官。

（八）臺灣桃園地方檢察署主任檢察官借調本部檢察司辦事聶眾調派為臺灣新北地方檢察署主任檢察官。

（九）臺灣臺東地方檢察署主任檢察官連思藩調派為臺灣新北地方檢察署主任檢察官。

（十）臺灣桃園地方檢察署主任檢察官江祐丞調派為臺灣新北地方檢察署主任檢察官。

（十一） 臺灣花蓮地方檢察署主任檢察官李超偉調派為臺灣新北地方檢察署主任檢察官。

（十二） 福建連江地方檢察署主任檢察官高一書調派為臺灣桃園地方檢察署主任檢察官。

（十三） 臺灣桃園地方檢察署主任檢察官鄒茂瑜調派為臺灣新竹地方檢察署主任檢察官。

（十四） 臺灣彰化地方檢察署主任檢察官楊仕正調派為臺灣臺中地方檢察署主任檢察官。

（十五） 臺灣南投地方檢察署主任檢察官林宏昌調派為臺灣臺中地方檢察署主任檢察官。

（十六） 臺灣彰化地方檢察署主任檢察官陳信郎調派為臺灣臺中地方檢察署主任檢察官。

（十七） 臺灣南投地方檢察署主任檢察官吳怡盈調派為臺灣彰化地方檢察署主任檢察官。

（十八） 臺灣新竹地方檢察署主任檢察官吳曉婷調派為臺灣彰化地方檢察署主任檢察官。

（十九） 福建金門地方檢察署主任檢察官吳錦龍調派為臺灣南投地方檢察署主任檢察官。

（二十） 臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官蔡宗聖調派為臺灣臺南地方檢察署主任檢察官。

（二十一） 臺灣雲林地方檢察署主任檢察官林朝文調派為臺灣臺南地方檢察署主任檢察官。

（二十二） 臺灣苗栗地方檢察署主任檢察官李駿逸調派為臺灣臺南地方檢察署主任檢察官。

（二十三） 臺灣臺南地方檢察署主任檢察官吳協展調派為臺灣高雄地方檢察署主任檢察官。

（二十四） 臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官徐弘儒調派為臺灣高雄地方檢察署主任檢察官。

（二十五） 臺灣屏東地方檢察署主任檢察官劉慕珊調派為臺灣高雄地方檢察署主任檢察官。

（二十六） 臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官劉俊良調派為臺灣高雄地方檢察署主任檢察官。

（二十七） 臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官宋文宏調派為臺灣高雄地方檢察署主任檢察官。

（二十八） 臺灣屏東地方檢察署主任檢察官莊玲如調派為臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官。

（二十九） 臺灣雲林地方檢察署主任檢察官顏郁山調派為臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官。

（三十） 臺灣屏東地方檢察署主任檢察官呂建興調派為臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官。

（三十一） 臺灣宜蘭地方檢察署主任檢察官張立中調派為臺灣花蓮地方檢察署主任檢察官。

（三十二） 臺灣基隆地方檢察署檢察官張志明調升為臺灣士林地方檢察署主任檢察官。

（三十三） 臺灣臺北地方檢察署檢察官郭進昌調升為臺灣桃園地方檢察署主任檢察官。

（三十四） 臺灣新北地方檢察署檢察官鄭淑壬調升為臺灣桃園地方檢察署主任檢察官。

（三十五） 臺灣士林地方檢察署檢察官王碩志調升為臺灣桃園地方檢察署主任檢察官。

（三十六） 臺灣高雄地方檢察署檢察官派駐廉政署南部地區調查組魏豪勇調升為臺灣桃園地方檢察署主任檢察官。

（三十七） 臺灣新北地方檢察署檢察官陳建良調升為臺灣桃園地方檢察署主任檢察官。

（三十八） 臺灣彰化地方檢察署檢察官高如應調升為臺灣新竹地方檢察署主任檢察官。

（三十九） 臺灣桃園地方檢察署檢察官李家豪調升為臺灣苗栗地方檢察署主任檢察官。

（四十） 臺灣彰化地方檢察署檢察官莊佳瑋調升為臺灣苗栗地方檢察署主任檢察官。

（四十一） 臺灣臺中地方檢察署檢察官林芬芳調升為臺灣彰化地方檢察署主任檢察官。

（四十二） 臺灣桃園地方檢察署檢察官吳靜怡調升為臺灣南投地方檢察署主任檢察官。

（四十三） 臺灣嘉義地方檢察署檢察官江金星調升為臺灣雲林地方檢察署主任檢察官。

（四十四） 臺灣桃園地方檢察署檢察官黃瑞盛調升為臺灣雲林地方檢察署主任檢察官。

（四十五） 臺灣臺南地方檢察署檢察官陳竹君調升為臺灣橋頭地方檢察署主任檢察官。

（四十六） 臺灣高雄地方檢察署檢察官董秀菁調升為臺灣屏東地方檢察署主任檢察官。

（四十七） 臺灣高雄地方檢察署檢察官陳彥竹調升為臺灣屏東地方檢察署主任檢察官。

（四十八） 臺灣高雄地方檢察署檢察官陳建州調升為臺灣屏東地方檢察署主任檢察官。

（四十九） 臺灣臺北地方檢察署檢察官曾揚嶺調升為臺灣臺東地方檢察署主任檢察官。

（五十） 臺灣臺北地方檢察署檢察官周芳怡調升為臺灣花蓮地方檢察署主任檢察官。

（五十一） 臺灣臺北地方檢察署檢察官黃育仁調升為臺灣宜蘭地方檢察署主任檢察官。

（五十二） 臺灣臺北地方檢察署檢察官李彥霖調升為臺灣基隆地方檢察署主任檢察官。

（五十三） 臺灣雲林地方檢察署檢察官吳文城調升為福建金門地方檢察署主任檢察官。

（五十四） 臺灣臺中地方檢察署檢察官李俊毅調升為福建連江地方檢察署主任檢察官。

三、 一審檢察官（含試署、候補檢察官）調動部分計 64 位：

（一）臺灣高等檢察署檢察官周懷廉調派為臺灣臺北地方檢察署檢察官。

（二）臺灣高等檢察署檢察官林漢強調派為臺灣臺北地方檢察署檢察官。

（三）臺灣臺北地方檢察署主任檢察官周慶華調派為臺灣臺北地方檢察署檢察官。

（四）臺灣新北地方檢察署李巧菱調派臺灣臺北地方檢察署。

（五）臺灣臺中地方檢察署蔡正雄調派臺灣臺北地方檢察署。

（六）臺灣臺中地方檢察署戚瑛瑛調派臺灣臺北地方檢察署。

（七）臺灣基隆地方檢察署劉彥君調派臺灣臺北地方檢察署。

（八）臺灣花蓮地方檢察署黃思源調派臺灣臺北地方檢察署。

（九）臺灣基隆地方檢察署林婉儀調派臺灣臺北地方檢察署。

（十）臺灣新北地方檢察署朱玓調派臺灣臺北地方檢察署。

（十一） 臺灣花蓮地方檢察署蔡期民調派臺灣臺北地方檢察署。

（十二） 臺灣新北地方檢察署林士淳調派臺灣士林地方檢察署。

（十三） 臺灣桃園地方檢察署陳錦宗調派臺灣新北地方檢察署。

（十四） 臺灣桃園地方檢察署林蔚宣調派臺灣新北地方檢察署。

（十五） 臺灣基隆地方檢察署楊婉鈺調派臺灣新北地方檢察署。

（十六） 臺灣宜蘭地方檢察署陳怡君調派臺灣新北地方檢察署。

（十七） 臺灣桃園地方檢察署朱曉群調派臺灣新北地方檢察署。

（十八） 臺灣桃園地方檢察署盧祐涵調派臺灣新北地方檢察署。

（十九） 福建高等檢察署金門檢察分署檢察官王以文調派為臺灣桃園地方檢察署檢察官。

（二十） 臺灣桃園地方檢察署襄閱主任檢察官楊挺宏調派為臺灣桃園地方檢察署檢察官。

（二十一） 臺灣臺東地方檢察署李旻蓁調派臺灣桃園地方檢察署。

（二十二） 臺灣新北地方檢察署陳雅譽調派臺灣桃園地方檢察署。

（二十三） 臺灣新竹地方檢察署主任檢察官林奕彣調派為臺灣新竹地方檢察署檢察官。

（二十四） 臺灣桃園地方檢察署王遠志調派臺灣新竹地方檢察署。

（二十五） 臺灣雲林地方檢察署沈郁智調派臺灣新竹地方檢察署。

（二十六） 臺灣臺南地方檢察署彭郁清調派臺灣苗栗地方檢察署。

（二十七） 臺灣桃園地方檢察署林宜賢調派臺灣苗栗地方檢察署。

（二十八） 臺灣高等檢察署檢察官郭景銘調派為臺灣臺中地方檢察署檢察官。

（二十九） 臺灣臺中地方檢察署主任檢察官林忠義調派為臺灣臺中地方檢察署檢察官。

（三十） 臺灣臺中地方檢察署襄閱主任檢察官謝謂誠調派為臺灣臺中地方檢察署檢察官。

（三十一） 臺灣橋頭地方檢察署徐雪萍調派臺灣臺中地方檢察署。

（三十二） 臺灣新竹地方檢察署洪明賢調派臺灣臺中地方檢察署。

（三十三） 臺灣雲林地方檢察署廖志國調派臺灣臺中地方檢察署。

（三十四） 臺灣橋頭地方檢察署張依琪調派臺灣臺中地方檢察署。

（三十五） 臺灣彰化地方檢察署襄閱主任檢察官黃淑媛調派為臺灣彰化地方檢察署檢察官。

（三十六） 臺灣臺中地方檢察署黃智炫調派臺灣彰化地方檢察署。

（三十七） 臺灣花蓮地方檢察署陳靜誼調派臺灣彰化地方檢察署。

（三十八） 臺灣臺南地方檢察署詹雅萍調派臺灣彰化地方檢察署。

（三十九） 臺灣雲林地方檢察署何金陞調派臺灣彰化地方檢察署。

（四十） 臺灣雲林地方檢察署楊閔傑調派臺灣彰化地方檢察署。

（四十一） 臺灣彰化地方檢察署莊珂惠調派臺灣雲林地方檢察署。

（四十二） 臺灣屏東地方檢察署翁旭輝調派臺灣雲林地方檢察署。

（四十三） 臺灣花蓮地方檢察署蘇聖涵調派臺灣雲林地方檢察署。

（四十四） 臺灣苗栗地方檢察署陳淑香調派臺灣雲林地方檢察署。

（四十五） 臺灣臺南地方檢察署邱朝智調派臺灣嘉義地方檢察署。

（四十六） 臺灣雲林地方檢察署江炳勳調派臺灣嘉義地方檢察署。

（四十七） 臺灣臺南地方檢察署主任檢察官江孟芝調派為臺灣臺南地方檢察署檢察官。

（四十八） 臺灣屏東地方檢察署許家彰調派臺灣臺南地方檢察署。

（四十九） 臺灣桃園地方檢察署白覲毓調派臺灣臺南地方檢察署。

（五十） 臺灣雲林地方檢察署紀芊宇調派臺灣臺南地方檢察署。

（五十一） 臺灣屏東地方檢察署陳于文調派臺灣臺南地方檢察署。

（五十二） 臺灣屏東地方檢察署廖羽羚調派臺灣臺南地方檢察署。

（五十三） 臺灣高雄地方檢察署主任檢察官陳宗吟調派為臺灣高雄地方檢察署檢察官。

（五十四） 臺灣高雄地方檢察署主任檢察官高嘉惠調派為臺灣高雄地方檢察署檢察官。

（五十五） 臺灣高雄地方檢察署主任檢察官劉河山調派為臺灣高雄地方檢察署檢察官。

（五十六） 臺灣新竹地方檢察署蘇恒毅調派臺灣橋頭地方檢察署。

（五十七） 臺灣桃園地方檢察署林永調派臺灣臺東地方檢察署。

（五十八） 臺灣花蓮地方檢察署主任檢察官王怡仁調派為臺灣花蓮地方檢察署檢察官。

（五十九） 臺灣臺中地方檢察署黃雅楓調派臺灣花蓮地方檢察署。

（六十） 臺灣桃園地方檢察署蕭百麟調派臺灣花蓮地方檢察署。

（六十一） 臺灣宜蘭地方檢察署葉柏岳調派臺灣花蓮地方檢察署。

（六十二） 臺灣桃園地方檢察署蔡豐宇調派臺灣宜蘭地方檢察署。

（六十三） 臺灣桃園地方檢察署林小刊調派臺灣宜蘭地方檢察署。

（六十四） 臺灣桃園地方檢察署翁健剛調派臺灣基隆地方檢察署。

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