挨告發背信獲不起訴 馬偕前董座劉伯恩：唯一遺憾的是…

2019-08-01 20:48

〔記者溫于德／台北報導〕馬偕前董座劉伯恩等10人，前年以「馬偕」名義設立3間公司，事後遭徐姓男子告發背信罪，案經台北地檢署偵查，認為劉伯恩等人雖設立3家公司，但未導致馬偕醫療財團法人現存財產減少，或妨害財產增加，以及影響未來可期待利益情形，難依背信罪責相繩，對10人處分不起訴。

劉伯恩稍早得知偵查結果後告訴本報，名譽受損後雖無法彌補，仍感謝上帝、感謝司法公正還給清白，但唯一遺憾的是，醫院院長、副院長盡心盡力為馬偕做事，卻遭不實指控。

本案10名被告包括時任馬偕醫療財團法人第17屆董事長劉伯恩，該屆5名董事林柏壽、李文裕、陳文輝、李美意、郭張麗鳳，董事會秘書蔡幸君、法務施冠君，馬偕醫院正副院長施壽全、張文翰。

處分指出，劉伯恩等人被控馬偕醫療財團法人為公益性質而非以營利為宗旨，且依馬偕醫療財團法人捐助章程規定，馬偕醫療財團法人資金不得用來設立營利用途公司，加上「馬偕」名義甚具價值等，但劉伯恩等人竟未經馬偕醫療財團法人董事會同意，分別設立「馬偕全球公司」、「馬偕管理公司」與「馬偕真理公司」等3家公司。

徐姓告發人也說，劉伯恩等人以馬偕醫療財團法人商標權、專利權等抵充出資，使馬偕醫療財團法人取得3家公司股份，導致馬偕醫療財團法人受到損害，因而告發劉等人涉犯背信罪。

北檢偵查時，劉伯恩等人均辯稱，為日後技術移轉及合作、推廣馬偕醫院的管理方式及系統，並拓展馬偕醫療用品通路等目的，經參訪其他醫院及召開數次董事會等會議，才規劃新設公司，且3家公司設立前，均數次向馬偕醫療財團法人董事會報告，董事會並未持反對意見，因此是在董事會同意下進行3家公司設立登記作業，否認指控。

檢方調查後認為，劉伯恩等人確實經馬偕醫療財團法人董事會、小組召集人討論會議數次決議同意後，才設立3家公司，且被告並未挪用財團資金；此外，被告設立3家公司並未導致財團現存財產減少，或妨害財產增加，以及影響未來可期待利益情形，因此難依背信罪責相繩。

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