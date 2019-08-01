女童發高燒父求代叫救護車 暖警霸氣回：我來開道

2019-08-01 17:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區林園分局巡佐陳志仲、警員侯劍鵬巡邏遇到簡男攔路求助，希望代叫救護車送發高燒女兒就醫，陳志仲看女童發燒到42度情況危急，當下說「我來開道」，在交通顛峰時刻狂飆，將女童送到高雄長庚。

女童家屬近日在臉書社團「大寮五四三~開講吶喊專用」PO文，感謝陳、侯2員幫忙，「雖然不知道您是誰…要非常謝謝您熱心的助人和幫忙，才讓小孩平安的到醫院就診」，短短時間吸引400餘個按讚數，也讓員警的義行曝光。

上月25日晚上7點10分，忠義派出所巡佐陳志仲、警員侯劍鵬騎乘警用機車行經大寮區鳳林三路、水源路口時，駕駛小自客車的簡姓男子突然下車攔住2員，著急地說女兒發高燒42度，擔憂有生命危險，希望代叫救護車。

陳志仲看到年僅1、2歲的女童表情痛苦，當機立斷回答說，叫救護車輾轉護送恐錯過黃金救護時間，「我來開道」，立刻打開警報器、警示燈，沿途護送。當時正逢交通尖峰時刻，員警有時還得下車指揮車輛讓道，時速狂飆70公里時還要注意安全，不過原本30分鐘路程，仍縮短了10分鐘。

家屬在臉書上說，因為非常緊急和緊張，來不及問員警姓名，因而在臉書上感謝。

陳志仲說，將心比心，如果是自己的小孩子，一定很擔憂，且幼童年紀實在太小，爭取黃金時間很重要，得知小孩子平安很開心。

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