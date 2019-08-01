男子待在41.8度的鐵皮屋熱爆 進加護病房

2019-08-01 15:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕氣溫飆高，彰化縣現年38歲楊姓男子，有智障又不良於行，待在40多度的鐵皮屋內熱到昏迷被發現，送醫急救才撿回一命。

楊男被送到衛福部彰化醫院急救，昏迷指數3，體溫飆到41.8度，經插管及緊急降溫後送加護病房才救回一命。

彰化醫院加護病房主任林文培說，「真的會熱死人」，病人如果晚1小時送達，大部分腦神經都會受損，民眾千萬不要輕忽中暑。

楊男病況已經穩定，家人向醫師說，楊住在沒有冷氣的鐵皮屋內，意外發生時氣溫正高，下午2點向姊姊說「很渴」，4點時姊姊發現他竟然昏迷了，連忙連絡消防隊送醫。

急診醫師黃鎧翊說，楊男到院時，意識不清，不只體溫高到嚇人的41.8℃，連昏迷指數都只有3，經插管搶救，連續施打低溫4℃的生理食鹽水4000㏄，1小時後體溫降到39.7度。

黃鎧翊指出，一般人夏天不舒服常會說「中暑」，其實是熱衰竭，指的是處在熱環境過久，持續流汗，未補充適當的鹽分及水分，造成全身性不舒服，體溫飈高屬正常，熱衰竭在某種程度上可視為中暑前兆；中暑是指高溫環境下，身體難以散熱，造成身體的體溫超過40.5℃，同時中樞神經的功能出現障礙，危及生命。

黃鎧翊指出，不管是熱衰竭或中暑，立刻要做的事是把病患移到陰涼處，除去身上過多有束縛的衣物，用溫水擦拭或風扇冷卻，一有發燒要馬上送醫。至於如何預防，最主要是當天氣炎熱時，儘量待在陰涼處，多喝水，補充鹽分。

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