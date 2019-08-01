波麗士鐵粉捐滅火器給南警巡邏車 助滅車、房初期火

2019-08-01 13:36

〔記者王俊忠／台南報導〕交通事故種類多，常有車輛因線路短路、油路破損發生火燒車意外，身兼大台南警察之友會副會長的南市寯陽實業公司董事長蔡明憲，為回饋社會，於今天捐贈80具小型超效能滅火器給南市交警大隊，將配置在巡邏警車上，讓交警在路上遇有火燒車事故時，能在第一時間用滅火器協助滅火。

捐贈儀式於今天上午在交警大隊舉行，交警大隊長翁誌宏代表受贈。蔡明憲於2100年創業設立寯陽實業公司，致力生產車燈、頭燈、方向燈、 霧燈、尾燈及第三煞車燈等產品，曾榮獲2012年度「台灣製造精品獎」，是國內知名車燈製造大廠。

蔡明憲事業有成外，愛心更不落人後，奉獻社會不遺餘力，他深知火災搶救的時效性，如能在火災剛發展之時，即由線上巡邏員警快速完成滅火、有效阻絕火勢擴大，他慷慨解囊捐贈80具小型滅火器給交警大隊，並裝配在每輛巡邏警車上，充實員警救災器材，並期望藉此拋磚引玉、邀請各界善心人士共襄義舉。

交警大隊長翁誌宏說，提醒駕駛人駕車出門前檢查自身車輛胎紋、引擎溫度及電路狀況，定期保養車輛，避免發生火燒車意外。

據了解這種新式小型滅火器「封火輪」，有效期限3年，可重複使用，包括窗簾、汽車、油鍋或是木材著火，都可快速撲滅火苗，不會復燃，除通過烤箱100度烤8小時的SGS檢測，可放在警車內沒有問題（一般汽車在大太陽下車內最高溫約6、70度）。

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