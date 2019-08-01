一審檢察官調升主任 23人正式名單在這！

2019-08-01 10:00

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部檢察官人事審議委員會日前提出35名一審檢察官升主任建議名單，供部長蔡清祥從中圈選出23人，今圈選結果出爐，期別從40期橫跨48期，幅度不小，其中，曾辦過基隆市前市長張通榮的公車處購地案與前議長黃景泰挪用公款等重大案件的基隆地檢署檢察官張志明（40期）表現優異，本次獲層峰肯定，出任士林地檢署主任檢察官；台北地檢署則是最大贏家，共有5人獲派主任。人事案定28日年度大調動生效。

蔡清祥圈定的23人調升主任檢察官正式名單如下：

一、張志明（40期，基隆地檢署調士林地檢署）

二、李彥霖（42期，台北地檢署調基隆地檢署）

三、高如應（42期，彰化地檢署調新竹地檢署）

四、李家豪（43期，桃園地檢署調苗栗地檢署）

五、林芬芳（43期，台中地檢署調彰化地檢署）

六、陳竹君（43期，台南地檢署調橋頭地檢署）

七、董秀菁（43期，高雄地檢署調屏東地檢署）

八、黃育仁（44期，台北地檢署調宜蘭地檢署）

九、莊佳瑋（44期，彰化地檢署調苗栗地檢署）

十、郭進昌（45期，台北地檢署調桃園地檢署）

十一、鄭淑壬（45期，新北地檢署調桃園地檢署）

十二、吳靜怡（45期，桃園地檢署調南投地檢署）

十三、江金呈（45期，嘉義地檢署調雲林地檢署）

十四、陳彥竹（45期，高雄地檢署調屏東地檢署）

十五、王碩志（46期，士林地檢署調桃園地檢署）

十六、黃瑞盛（46期，桃園地檢署調雲林地檢署）

十七、陳建州（46期，高雄地檢署調屏東地檢署）

十八、魏豪勇（46期，高雄地檢署調桃園地檢署）

十九、周芳怡（47期，台北地檢署調花蓮地檢署）

廿、曾揚嶺（47期，台北地檢署調台東地檢署）

廿一、陳建良（47期，新北地檢署調桃園地檢署）

廿二、李俊毅（48期，台中地檢署調連江地檢署）

廿三、吳文城（48期，雲林地檢署調金門地檢署）

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