不給不准走！南投出現「百元哥」向學生強索錢

2019-08-01 09:07

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮有多名國中生清晨要到學校參加新生訓練，被1名男子強索100元，學生告知沒有100元，他說「50元也可」，最後被阻擋的學生都被強索100元或50元，下課後告訴家長，家長氣憤報案，警方已調到路口監視器鎖定特定對象，並加強附近巡邏，也提醒青少年若遇可疑大人能向人多的地方走，並大聲呼叫。

草屯鎮第一銀行附近和對面惠德宮是客運站牌集中站，很多學生會在此搭車或下車，前日清晨有多名國中生要參加學校的新生訓練，就在第一銀行附近的育英街，被某名男子阻路，要學生給他100元，目前已知有女學生乖乖拿出100元，也有兩名男學生告知「我沒有100元」，該男子仍不放過，改口要50元，兩名男學生只好拿出50元給他。

國中新生遇到強索百元的不肖大人，嚇得無心上課，放學後告訴家長時，有人因太害怕而哭了起來，家長氣憤難當，帶著孩子去派出所報案，也請地方臉書社團管理員提醒其他家長和學生注意這個無賴漢。

草屯派出所接獲報案後，已調閱附近店家和路口監視器，所長劉泰宏表示，目前警方已鎖定特定對象，且該所也會加強上放學時間的巡邏。另也建議青少年朋友，若清晨或晚間人比較少，遇到怪異的人士，能趕往前或往後，找人多的地方求救，或大聲呼叫，引起其他人的注意。

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