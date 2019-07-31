7/31 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中

2019-07-31 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月31日）開獎的第108000182期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台中市北屯區水湳里中清路二段116號1樓的「宜益彩券行」開出；第108000182期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000182期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、07、09、12、14、16、18、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共32注中獎，每注可得10萬元；參獎共522注中獎，每注可得500元；肆獎共3070注中獎，每注可得100元。

第108000182期今彩539中獎號碼為「19、32、35、38、39」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共173注中獎，每注可得2萬元；參獎共5075注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6591注中獎，每注可得50元。

第108000182期39樂合彩中獎號碼為「19、32、35、38、39」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共219注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7326注中獎，每注可得1125元。

第108000182期3星彩中獎號碼為「152」，正彩共45注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000182期4星彩中獎號碼為「2355」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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