金門漁民兄弟乘膠筏出海工作 疑遇三角浪翻覆1死1獲救

2019-07-31 18:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門1對年逾6旬的洪姓兄弟檔漁民今天乘坐膠筏出海，不料膠筏在塔山電廠外海0.5浬處翻覆，2人落海，第9海巡隊接獲金門遊艇協會及漁會通報，立即派巡防艇馳援並會同附近民船聯手搶救，結果洪姓哥哥溺水不治，弟弟幸運抓到船上攬繩在膠筏待援得救。

行政院海洋委員會海巡署艦隊分署第9海巡隊表示，清晨7時許接獲通報後即指派2艘線上巡防艇趕往搜救，除通報岸巡隊CP快艇加入出勤任務，也會同意外現場的作業船隻「漁滿載1號」、「金合號」、「費斯特」、「東青號」及「東區5號」等5艘船的熱心漁民展開救援，其中「漁滿載1號」和「金合號」聯手救起2位落海漁民，但其中1位溺水者已陷入昏迷、失去意識，巡防艇人員跳上「漁滿載1號」協助後送，並對失去意識的溺者實施CPR急救，等船隻到達水頭碼頭，隨即將溺者交由消防局救護車接手急救並送醫。

第9海巡隊表示，洪姓兄弟清晨4時左右駕乘「金豐號」膠筏，從后豐港出海前往塔山電廠外海作業，疑因位處沙霸區（淺灘）又適逢退潮產生三角浪，膠筏被1道大浪打翻後倒扣海面，64歲的弟弟幸運抓到船上纜繩，爬回膠筏待救，被「漁滿載1號」的范姓漁民發現救起，但68歲的哥哥一度不見蹤影，直到被尋獲時已失去呼吸心跳，雖送醫急救，仍回天乏術。

第9海巡隊組主任陳建文說，將繼續調查船難原因及善後，也呼籲漁民朋友，出海作業或從事海上活動，應儘可能穿著救生衣，並使用手機防水袋等救命用品，以利發生危險時保護自身安全，也能即時對外求援。

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