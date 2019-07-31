夜店X-CUBE踩紅線玩明火調酒 幹部拒簽收中市消防局罰單

調酒與火溢出吧檯，整個吧檯起火，既炫目又嚇人。（記者張瑞楨翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2019-07-31 18:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕玩命？以鹹濕作風聞名，並屢傳鬥毆、女舞者猥褻等事端的中市知名夜店X-CUBE，竟玩起明火調酒助興的噱頭，調酒師在高濃度酒精的調酒上點火，再把調酒放於吧檯上供客人享用，酒與火苗溢出到吧檯上，整個吧檯宛如起火燃燒，絲毫不畏懼阿拉夜店大火慘事再度發生，上述錄影畫面被傳到網路上，台中市消防局與中市警局於昨天（30日）深夜起稽查，消防局開出3萬元至15萬元的罰單一張，不過，現場的幹部以不清楚狀況，內部調查中等理由拒絕簽收。

2011年3月6日凌晨，台中市知名的阿拉夜店上演「猛男火舞秀男」，猛男拿火把表演夏威夷火舞，卻引燃隔音棉，僅1分鐘火勢就蔓延，許多客人卻誤認是夜店的特殊表演效果，錯失寶貴逃生時間，造成9死13傷慘劇，內政部與立法院為此於消防法增訂，非經主管機關許可，公共場所不得使用以產生火焰、火花或火星等方式表演，違反者處3萬至15萬元罰鍰，台中市火災預防自治條例也規定，公眾場所禁止明火表演。

不料，以鹹濕火辣聞名的X-CUBE，卻疑似違反上述規定，這家夜店屢生事端，包括女舞者牽男客的手公然揉胸，以及多起酒客鬥毆鬧事，今年2月底更爆發店內的安管人員（俗稱圍事）與酒客大亂鬥，9人受傷的事端。

客人拍攝上傳的錄影畫面顯示，調酒師在酒上點火，再把燃燒的酒倒入放置於吧檯的杯子內，還刻意溢出，讓整個吧檯宛如起火燃燒般炫目嚇人，酒客爭相拿吸管吸酒，過程頗為誇張。

中市消防局與警局第四分局昨天深夜至今天（31日）清晨兩度稽查，比對吧檯與錄影畫面相符，消防局開出3萬至15萬元的一張罰單，現場蔡姓幹部卻說，他不是負責人，錄影畫面是否在店內拍攝，拍攝時間為何？他們全都不清楚，目前內部調查中，不願簽收罰單，台中市消防局第六救災救護大隊組長謝承達說，將把罰單寄給負責人。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

調酒師在酒上點火，並表演明火調酒秀。（記者張瑞楨翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

客人拿吸管吸起火的調酒。（記者張瑞楨翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

消防局比對吧檯，與錄影畫面相符開罰，但現場幹部拒絕簽收。（記者張瑞楨翻攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

中市警局四分局於昨天深夜起臨檢夜店X-CUBE。（記者張瑞楨翻攝）

警方昨天深夜起臨檢X-CUBE夜店。（記者張瑞楨翻攝）

中市警局四分局於昨天深夜起，再度臨檢夜店X-CUBE。（記者張瑞楨翻攝）

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