爆阿米巴痢疾群聚感染被公告撤離 「龍發堂」求償敗訴

2019-07-31 17:52

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市路竹區龍發堂前（2017）年7月起陸續發生阿米巴痢疾及肺結核群聚感染，遭高雄市衛生局公告撤離住民，反遭龍發堂與35名住民家屬指控公告違法，並提告求償各5萬元，高雄高等行政法院今判龍發堂及住民等35人敗訴，駁回向高市衛生局求償之訴。可上訴。

法院審理認為，龍發堂2017年同時爆發阿米巴痢疾、肺結核群聚疫情，因有擴大蔓延之勢，卻對高雄市衛生局的輔導、協助及建議相關防疫措施一再推諉，高市衛生局遂以「行政指導」方式，請龍發堂落實「只出不進」移動管制防疫措施，避免進出龍發堂生活大樓之人員實際可能因該大樓刻正有阿米巴痢疾及結核病群聚傳染，而受到生命、身體健康之危害，因此高雄市衛生局循序採取由弱至強之防疫措施，於法並無不合。

此外，高雄市衛生局對龍發堂要求「只出不進」的原處分及防疫手段並無違反手段與目的間之比例原則。

合議庭認為，衛生局公告龍發堂為法定傳染病流行地點及採取「只出不進」管制措施，係為減少疫病交叉傳染風險及遏止疫情擴大之公益目的所需要，符合依法行政及比例原則之要求。

高雄高等行政法院因此在今天審結判決，原告龍發堂等35人請求確認被告高雄市衛生局之公告違法，為無理由，應予駁回，並駁回原告等35人合併請求高雄市衛生局應給付渠等35人各5萬元及利息的請求。本案可上訴。

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