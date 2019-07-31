李國輝縱火奪9命二審判死 最高法院撤銷判決發回更審

2019-07-31 15:55

〔記者張文川／台北報導〕有多次縱火紀錄的緬甸華僑李國輝，前年11月晚間因自認在臉書群組被友人霸凌、嘲笑，至新北市中和區出租公寓縱火，釀成9人死亡的慘劇，一、二審均認定李國輝縱火手段兇狠，屬情節最重大之犯罪，依殺人罪判李國輝死刑、褫奪公權終身；最高法院今認為二審調查未盡、部分判決理由矛盾，撤銷原判決，發回高院更審。

最高法院認為，二審在進行量刑詢問時，只向李國輝提示前案紀錄表，廣泛地詢問「對科刑範圍有何意見？」對於其他如精神鑑定報告書、看守所輔導紀錄等，都未給李和律師表示意見的機會，違反訟訴程序；二審對於李縱火殺人是間接故意還是直接故意，陳述有矛盾；且案發時尚有5人逃出火場倖免於難，二審未論述李的5件殺人未遂罪，也不恰當，因此發回更審。

判決指出，李國輝自認遭受友人在臉書群組中以「藍芽播放聲音」方式罷凌、嘲笑，案發前他就曾有2次縱火行為，2017年11初月，李國輝獲胡姓好友收留，同住在本案隔間雅房，卻不知感恩，因認為又聽到「聲音」，覺得還是蘇姓同鄉所為，兩度在蘇男家門口放置汽油瓶「警告」。

沒多久，11月22日凌晨，他竟在租屋處縱火，導致好心收留他的胡男及其他根本不認識李國輝的8名房客慘死火場；檢方偵辦時，將李國輝送往台大醫院鑑定，確認他縱火時有辨識能力，起訴求處死刑。

法院一審審理時，李國輝仍堅稱是為了阻止怪聲音才縱火，但他也坦承先前曾縱火被逮，警方有告誡他放火的危險性，且他案發後換衣服是為了躲警察，承認「知道縱火不對」、「怎麼判我都接受」，被害者家屬都認為李國輝罪行重大，不願原諒，請求法官判處死刑。

一審判死刑，二審高院認為，李國輝犯案前後與正常人無異，縱火後還知變裝逃避追緝，可見有深慮預謀，且未向家屬道歉，犯罪手法殘酷、泯滅天良，行兇動機、手段令人髮指，為「情節最重大之罪」，仍判死刑、褫奪公權終身。但今被最高法院發回更審。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法