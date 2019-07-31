男嬰頭卡床欄嚇壞媽 發爾麵急脫困提醒5撇步

2019-07-31 14:46

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一名7個月大男嬰頭部不慎卡入床邊欄杆，員山分隊消防人員趕往救助，赫見男嬰頭部卡入欄杆，可能會勒住頸部，相當危險，消防員一邊安撫、防護男嬰頭部，一邊撐開床欄，不到30秒協助男嬰脫困，連忙將男嬰抱到母親懷中，化解一場虛驚。

新北市消防局29日下午4時31分許獲報，一名7個月大男嬰頭部卡入床邊欄杆，嚇壞在旁照顧擠奶的母親，連忙求助119，員山消防分隊同仁到場，先安撫男嬰，隨即一人防護男嬰頭部，一人掰開護欄，迅速解除男嬰窒息危險。

新北市消防局消防宣導科歸納經濟部、衛福部等機關意見，提出嬰兒床使用安全5撇步，一、柵欄間隙應小於6公分；二、睡床裝設穩固的防跌摔裝置；三、睡床邊緣及圍欄做圓角處理；四、睡床加裝音樂鈴、蚊帳等配件應安裝穩固；五、睡床狀況應完整牢固、無掉漆、剝落、生鏽或鬆動等狀況。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法