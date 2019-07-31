囂張銀樓搶匪嗆被害店家 7小時落網氣焰頓消

2019-07-31 14:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市中山路昨午發生銀樓搶案，2嫌作案後帶著搶來的金項鍊搭計程車至宜蘭礁溪變賣，賣得11萬元還來不及花就被警方鎖定，7小時主嫌吳姓男子就被逮；吳男犯案後還在網路向被害店家親友嗆聲：「不撤文就不還金項鍊」，入住旅館還跟業者嗆「我是通緝犯啦」，但被捕後低頭不發一語，模樣狼狽。

據了解，吳、陳2人平日交好且都遊手好閒，主嫌吳姓男子因欠債起意搶銀樓，案發前曾多次至中山路銀樓街觀察地形，昨午先把機車牌掛上口罩，2人共乘機車由吳男入店行搶，得手後立即坐上陳姓男子接應的機車逃逸。2嫌棄車後花2千元搭計程車到宜蘭礁溪變賣金項鍊，賣得11萬元準備還債，但2人沒帶身分證件，投宿當地旅社都遭拒，才讓吳嫌氣到怒嗆：「我是通緝犯啦！」雖然順利入住也遭警方鎖定。

同夥的陳姓男子見吳男態度囂張、情緒不穩有危險，決定與吳嫌分道揚鑣，自行搭火車回花蓮避風頭，但行蹤也早被警方掌握，昨深夜11點多，陳嫌在花蓮火車站月台被捕。警方調查，兩嫌供詞反覆，一下說欠賭債才鋌而走險，一會又說被朋友教唆才會行搶，但前後又交代不清，警方後續將追回贓物並深入調查。

吳姓男子照片在搶案發生後不到1小時就在花蓮社群網站傳開，連姓名、基本資料等都被網友找出，搶匪臉書大頭帖還是條同款金項鍊，許多網友指認出吳男之前有在店裡白吃白喝、恐嚇國中生及偷竊等行為；吳男竟上網留言要求網友撤下在社群網站上關於他的相片及負面留言，還威脅網友：「不撤，就不還金鍊子」，但網友冷回：「已經報警了」。

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