獲贈「蘋果」牌戰術背心 竹縣新湖分局揪感心

2019-07-31 14:24

［記者黃美珠／湖口報導］什麼樣的反光背心會是基層員警眼中的「蘋果」呢？

新竹縣新豐鄉鳳蓮宮今天早上就由管委會主委何啟煥代表，送出了200件、基層員警眼中的「蘋果牌」戰術警用反光背心，給200名新竹縣新湖警分局和縣警局交通隊的同仁，由分局長陳啟明代表接受，警友會新湖辦事處副主任蔡定和、縣警局交通隊隊長陳鴻德則到場觀禮。

這款背心為什麼會是員警眼中的「蘋果」呢？

陳啟明說，舊式的警用反光背心比較長，下擺會遮、擋到警槍等裝備，新款的反光背心側邊可以調整，員警同仁可以依照自己的身形穿得更修身，有助提高同仁的服裝儀容形象外，還有戰術口袋的設計，可以放很多，像是無線電等執勤設備，最重要的是整件很透氣，不像舊式的背心因為密閉，溽暑出勤上身真的很燠熱難耐。

此外，新的警用背心反光條側重在上半背部的「POLICE」上，入夜後還會閃閃反光，遠遠就可看到警察，讓鄉親更有安全感，員警辛勤執勤的狀況，也被大家可以清楚看到。不像舊式的背心只有下擺有反光條，夜間遠看，梢不注意就很容易就跟其他單位弄混。

鳳蓮宮主委何啟煥說，警察工作的辛苦不是一般民眾能夠體會，常常日夜輪值服勤，也不時在路上指揮疏導交通，因此夜間反光設備對員警執勤安全，更為重要。

新湖分局今天也利用這場捐贈儀式，跟交通隊一起舉辦交通安全宣導活動，邀請轄內的露德幼兒園小朋友們在現場特別設計的兒童互動式交安專區，透過彈珠台、機智圖卡、卡通教學影片等大家一起來「長交通安全知識」。

只是帥氣的大型、重型機車仍是這些小朋友們眼中最大的「蘋果」，大家爭相跟這些帥車合照，有些小朋友顯得比玩遊戲還開心。

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