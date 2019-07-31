台電大樓驚見潑紅漆！ 男子申請業務不爽就鬧

2019-07-31 13:26

〔記者王冠仁／台北報導〕謝姓男子今天早上拿著紅色油漆，前往台北市羅斯福路上的台電大樓大門潑灑；台電人員通報警方，轄區警方趕到現場，將謝男逮捕。據了解，謝疑因日前向台電申請業務時，與台電人員爆發口角，他心生不滿才潑漆洩憤。

警方調查，45歲謝姓男子今天早上11點半左右，忽然拿著紅色油漆跑到台電大樓，不分青紅皂白就朝大門處潑灑，嚇壞過往民眾。轄區警方獲報前往，在現場逮捕謝男。

據了解，他日前向台電申辦業務，與台電人員爆發口角，他心生不滿氣不過，才潑漆洩憤。警方最後將他依毀損罪嫌送辦。

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