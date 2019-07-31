海軍上兵想不開 部隊及時發現送醫
列印

2019-07-31 12:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕隸屬於海軍司令部通指部馬公通訊隊一名上兵，前一日放假返家，今日意圖在部隊輕生，所幸部隊幹部早已關心注意，尚未動作就立即強制送醫。

根據了解，在澎湖海軍軍區服役的一名志願役上兵，單位隸屬在台北大直海軍司令部，屬於通訊專業軍種，同僚及長官今日上午懷疑上兵欲輕生，立即送往三總澎湖分院治療，院方為慎重起見，給予高壓氧治療，上兵全程意識清醒。

軍方除加強上兵心理輔導及持續關懷外，也將與家屬聯繫，讓雙方溝通管道順暢，親子間相互尊重彼此意見表達。

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  • 海軍上兵被送往三總澎湖分院預防性治療。（記者劉禹慶攝）

    海軍上兵被送往三總澎湖分院預防性治療。（記者劉禹慶攝）

  • 馬公海軍軍區。（記者劉禹慶攝）

    馬公海軍軍區。（記者劉禹慶攝）

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