群聯潘健成財報不實遭起訴 檢方建議減輕其刑

2019-07-31 11:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕群聯公司董事長潘健成為達資金靈活運用及減少子公司資金持有成本，將資金移往香港子公司永馳，而安排虛假（或循環）交易，並指示部屬自2009年至2014年安排虛假（或循環）交易。導致群聯與子公司的傳票、帳冊及財務報表不實，新竹地檢署依刑法行使偽造私文書及使公務員登載不實，以及證券交易法申報不實等罪嫌起訴潘健成等人。由於被告等人均於偵查中自白犯行，且本件又無犯罪所得，檢方也建請院方依證券交易法規定減輕其刑。

新竹地檢署2017年8月首度偵結本案時，考量潘健成無前科和無牟取不法利益，決定給予緩起訴處分金為1億1千萬元。然而全案送高檢署審查後，高檢署認為全案因偵查不完備，發回續查。

檢調調查，成立相關公司的偽造文書犯行部分，潘健成等人擔任掛名股東，繕打內容不實的匯聚公司股東名簿、股東繳納股款明細、發起人會議紀錄及董事會議事錄等，由會計師出具資本查核報告書，向北市商業管理處申請公司設立登記，然後在群聯公司竹南分公司營業處所以會議紀錄登載宣布開會、致詞或報告事項、或主持並議決討論議案等不實內容事項。這樣的情形還包括群聚、聯東與華威達等公司。

財報不實及申報不實犯行部分，起因潘健成設立聯東公司之初始目的，是向日本東芝採購快閃記憶體次級品經檢測分類後，再售回群聯，而因東芝係群聯快閃記憶體材料來源最大供應商，而快閃記憶體市場變化激烈，為與東芝緊密合作以採購快閃記憶體次級品及穩定群聯快閃記憶體貨源，需配合東芝要求之銷售政策（如東芝對APPLE最優惠價格約定、東芝庫存銷售政策等）。

此時群聯無法以優惠價格或庫存價格向東芝採購快閃記憶體，但因東芝會透過後續與聯東交易予以補償，故潘健成規劃由聯東吸收提高進貨成本，而指示聯東採購部分快閃記憶體，調整價格後再售回群聯；又快閃記憶體相關應用產品行業競爭激烈，為進入某些市場需削價競爭，潘健成遂以香港永馳公司或華威達做為跳板（如以水貨方式節省稅金、避免權利金等），由群聯出貨給永馳或華威達再銷售與客戶。

潘健成為達資金靈活運用及減少聯東、華威達資金持有成本，遂生將資金移往香港永馳公司的想法，安排虛假（或循環）交易，即指示部屬自2009年至2014年安排虛假（或循環）交易。導致群聯、聯東、華威達傳票、帳冊及財務報表不實。

檢方依刑法行使偽造私文書及使公務員登載不實，以及證券交易法申報不實等罪嫌起訴潘健成等人。由於被告等人均於偵查中自白犯行，且本件又無犯罪所得，檢方也建請院方依證券交易法規定減輕其刑。

檢方同時強調，考量群聯、聯東、華威達及香港永馳均為潘健成實質控制公司，互為關係人，雖在財務報告上未揭露，然參酌各該公司特殊成立及營運上使用目的，潘健成及同案被告等人安排虛假交易雖使各該公司資金產生挪移，同時造成群聯營業額虛增或成本或費用增加，但無論以年度或整體觀之，群聯並未因而受有重大損害。

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