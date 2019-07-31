重病父負氣離家急壞女兒 警1小時找到他

2019-07-31 11:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕「我爸爸吵架後負氣離家，音訊全無！」

一名女子昨天下午哭著跑進派出所，拜託警員幫忙找爸爸，雙手合十，嘴裡念念有詞：「老天保佑爸爸不要出事！」

求助女子是在昨天下午2點跑進基隆市警四分局大武崙派出所，值班警員陳逸瑄獲知後，通報勤務指揮中心發布緊急協尋。

求助女子指稱，父親昨天上午10時許與家人發生口角後離家，至今不知去向又不接電話；由於父親罹患重症，身上還插著鼻胃管及氣切管，加上天氣炎熱，家人深怕體弱的父親發生危險，心急急如焚地四處尋找。

經勤務指揮中心發布緊急協尋，透過行動電話訊號位置與持續調閱監視器影像，一小時後找到女子父親可能在湖海路二段附近，隨即與開著警車在線上巡邏的巡佐曾逢椿、警員鄭生孟、吳悰宇前往搜尋。

曾巡佐等人果然在基隆市外木山海邊旁的湖海路二段岸邊堤防上發現他，立刻上前攙扶，將他載回派出所。

報案女子感謝警方在短短一個小時內尋獲他父親，不斷鞠躬感謝，離開時仍不斷向員警致謝。

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