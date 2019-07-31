半百大叔迷上妙齡女 6年失財805萬

2019-07-31 10:56

［記者楊政郡／台中報導］年近半百蔣男交了妙齡李姓女友6年失財806萬！他說李女邀投資碳烤店35萬、稱爺爺土地需420萬解除設定、網拍接到大單需290萬周轉，745萬一去不回，檢察官認為都是民事糾紛，沒詐術。但李女拿出母親死亡證明書，向蔣借60萬辦後事，調閱李女戶籍謄本，她母親活得好好，李女也承認死亡證明書是造假，此部分檢方依詐欺罪起訴。

蔣男在2013年間（當年44歲）結交李女（當年21歲），至2019年2月蔣男完全心寒提告李女詐欺。他指控說李女邀約投資碳烤店他出資35萬，後來經營不善，蔣男說他不懂碳烤，所以當初與李女約定如果不願繼續合夥，會全額還他資金，後來都不還，檢察官認為，這是民事糾紛，沒有詐術問題。

蔣男又指控，李女又說他爺爺生前有欠債，土地被設定，如果還清420萬欠債，土地解除設定她就可以繼承，蔣男說他是拿房屋貸款付這筆錢；另外，李女又說她經營網拍有接到上市櫃公司大單，需要現金周轉，蔣說他又去貸款290萬給李女。上述這些錢都沒還，蔣男還拿出他貸款的證明。可是檢察官認為蔣提不出任何證據，證明李女有使用詐術，僅是片面之詞。

不過蔣說李女拿出一張林新醫院蓋章、檢驗人員開立的死亡證明書，以手寫李女母親死於後天免疫失調症候群之「死亡證明書」，然後向他借錢，第一筆還說遭竊，陸續總共拿走60萬元，但事後蔣想看失竊報案單、辦後事收據、單據，李女都拒不提供，蔣下定決心提告。

此部分檢察官調閱戶籍謄本，李母還健在，李女也坦承死亡證明書造假，蔣男驚訝李女還拿母親死亡來騙他，此部分使用詐術，依詐欺罪起訴。

雙方有進行調解，蔣男同意讓李女分期付款來還這60萬。

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