基隆地院「視訊訴訟輔導」明上路 民眾不用跑法院

2019-07-31 10:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕為了提升更便利的訴訟服務，基隆地院明天起推出「視訊訴訟輔導」服務，民眾只要透過網路視訊，在遠端與書記官面對面溝通，省去舟車勞頓之苦。

8月1日起，基隆地院新推出的「視訊訴訟輔導」服務，將與基隆市政府及新北市政府基隆市政府瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山及萬里等6個區公所連線，透過網路視訊的方式提供民眾訴訟程序諮詢服務，以網路代替馬路，讓民眾不用親自跑一趟法院，即可就近獲得司法協助。

書記官長黃士元指出，民眾若有訴訟程序、非訟程序、撰寫書狀方面的問題，或有查詢繫屬案件進度、開庭日期之需求，可就近到民眾所在的市政府或區公所的服務櫃台，透過視訊與法院端連線，與法院的訴訟輔導人員在線上面對面直接進行諮詢及對談。

黃指出，為確保當事人權益，身份證件或識別文書之需求時，亦可透過視訊畫面當場驗證，讓答詢內容不受侷限、更為完整。

除了基隆地院訴訟輔導科提供的程序事項諮詢外，基隆市政府及新北市政府亦有駐點的義務律師提供免費的法律諮詢服務，民眾的程序上法律問題可以視訊問法院，實體上的法律問題可以現場（或連線）問義務律師，程序、實體的法律問題將可一次性獲得解決。

本項視訊諮詢服務採現場取號排隊及預約登記雙軌制，基隆地院轄區的民眾可於上班時間直接到基隆市政府或新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山及萬里區公所的服務櫃台現場抽號申請視訊諮詢，亦可電請協助預約次日起一週內想要的視訊諮詢日期，免去排隊等候的時間。

視訊訴訟輔導服務時間、地點及聯絡方式如下，歡迎有需要的民眾多加利用：

（一）基隆市政府：

週一至週五上班日上午9時至11時，請至市府1樓聯合服務中心櫃台申請。電話：02-24201122轉1211或1212。

（二）新北市金山區：

週二至週三上午9時至12時、下午2時至5時（上、下午服務時間截止前30分鐘停止抽號），請逕向區公所申請。

（三）新北市萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區：

週一至週五上午9時至12時、下午2時至5時（上、下午服務時間截止前30分鐘停止抽號），請逕向區公所洽辦。

（四）基隆地方法院：

洽詢單位訴訟輔導科，電話：02-24652171轉1168。

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