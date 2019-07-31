不滿半夜發出噪音 破壞鄰居監視器報復吃官司

2019-07-31 10:54

〔記者黃建華／高雄報導〕家住三民區的洪姓男子，因不滿盧姓鄰居家深夜發出聲音擾眠，竟兩度破壞盧姓鄰居家的監視器報復，犯行遭監視器錄下，被害鄰居憤而報警，高雄地檢署偵結，將洪男依涉犯毀損罪嫌起訴。

檢方起訴指出，家住三民區某公寓的洪姓男子，因不滿盧姓鄰居家深夜發出噪音，去年11月24日凌晨和今年1月31日深夜，涉嫌兩度拔掉盧姓鄰居住處門口的監視器摔壞，至線路毀損不堪使用。

洪男犯行遭監視器錄下，盧姓鄰居為此報警提告，洪男坦承犯行，檢方偵結將他依毀損罪嫌起訴。

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