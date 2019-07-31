官司纏身還冒充裝國泰千金詐騙 高院判黃琪1年8月定讞

2019-07-31 10:27

〔記者楊國文／台北報導〕曾替前總統陳水扁算塔羅牌的男子黃琪（本名黃照岡），涉多起詐欺案遭判刑入獄，3年前出獄後竟冒充國泰集團千金蔡佳玲名義，要求台北喜來登等飯店給予升等優惠入住，一審被依詐欺罪判刑1年10月，另外詐欺未遂罪判1年得易科罰金；高等法院審理時黃琪雖否認犯罪，犯後態度不佳，但考量他已和被害人和解、賠償，被害人也願意原諒，今依7個詐欺罪，合併判1年8月徒刑，可易科罰金60萬元定讞。

黃琪今未聆判，高院審理時，黃琪時常以生病理由請假，甚至遞出病危通知單，指稱他病重，五月時坐輪椅出庭，開庭前，律師發現黃琪「沒有反應」，向法警反應，高院即找來防局人員協助救護，消防人員查看黃琪的血壓、脈搏，都發現正常，生命跡象都穩定，但黃琪卻怎麼都叫不醒，經消防人員對他做疼痛測試，黃才突然發出「嗯」的一聲醒來，送醫後一切正常。

高中肄業的26歲黃琪本名黃照岡，2011年冒用頂新集團少東魏宏帆舊式身分證，申辦無金額上限的「黑卡」，成功盜刷612萬元套現，後來又向一名宋姓女子詐騙上百萬元，法院依詐欺罪判他8年2月徒刑確定，黃於2016年5月出獄。

檢方又查出，前年7月間黃琪假冒國泰千金蔡佳玲名義，打電話給台北喜來登、晶華、國泰商旅共3家飯店，表示幫友人訂房，黃數度和周姓友人入住；由於飯店房型每晚要價1萬多、2萬多元，黃以「蔡佳玲」名義只花5800元等價格就入住，有相當大的優惠，不過，飯店方面認為蔡家大小姐不可能直接來電訂房，向刑事局反映後，警方循線將黃逮捕。

台北地院前年8月，依6次詐欺得利罪、1次詐欺未遂罪，判黃琪1年10月徒刑，另有1年刑期可易科罰金36萬元。黃琪不服，上訴高等法院審理。此外，黃琪另涉詐欺、偽造文書案，正由台北地院審理中，黃昨坐輪椅、蓋白布，由律師推著到法庭應訊。

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