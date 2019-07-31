乘客上小黃狂睡遺落行李 警當刑案過濾路口找回

2019-07-31 09:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕凃姓男子從北部南下高雄出差，把盥洗衣褲和活動道具遺落在計程車上，因是在路上臨時攔搭，並未記住該輛計程車的特徵和車號，他求助新興分局中山所，警方只好用偵辦刑案的精神，追看計程車經過的路口監視器，找出這輛計程車車牌，通知司機把後行李箱內失物送至派出所。

中山所今表示，員警李淵於昨夜接獲凃男（27歲）報案，表示從北部到高雄舉辦活動，前一日彩排完後成員都很疲憊，因急著返回青年旅館休息，在凹子底捷運站出口攔計程車返回旅館，上車時把行李箱放到後車廂，下車時與同事都趕著回房間休息卻忘了行李箱，等到想起來後返回路口，計程車早已離開不知去向。

凃男表示，因為計程車是路上隨機攔下搭乘，因工作太累，並沒有記得沿路的景色，只記得大伙在旅館前急著下車，一時間凃男不知所措，苦無計策下，也回想不起搭乘的路線，甚至連路旁有何醒目建築物都不清楚，只好向就近派出所請求警方協助尋找行李箱。

員警只好透過路口監視器畫面土法煉鋼方法，一個一個路口過濾可能的計程車，約1小時過後終於發現搭乘的計程車車號，透過計程車車牌員警聯繫王姓司機。

王姓司機表示，凃男下車後約半小時，他才想起來凃男好像忘記拿他的行李箱，返回旅館前找凃男未果，旅館又需磁卡才能進入所以也被拒於門外，司機不敢打開行李箱尋找是否有凃男的聯繫方式，正當準備拿到附近派出所報案時就接到員警的電話，司機立即將行李箱送到派出所歸還給凃男。

凃男非常感激司機特地趕回來一趟，對於耽誤司機接其他生意也感到非常抱歉，主動補貼司機的損失，更頻向協助找回行李的暖警點頭道謝。

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