荒唐！把「法官」鎖在屋內 報警瞎掰詐騙集團擅闖民宅

2019-07-31 07:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣巫姓男子與親戚有土地糾紛，親戚興訟後，南投地院埔里簡易庭的法官與書記官，會同律師、地政事務所測量人員共5人履勘測量時，引發巫男不滿，嗆聲「公務人員多大」，之後惡意鎖住大門，把法官等5人鎖於屋內，還報警瞎掰有詐欺集團份子私闖民宅，法院審理時，他辯稱當時自己身體不適，他也不認識法官等人，治安又不佳，他誤認是擅闖民宅的詐欺集團份子，法官不採信，依妨害公務罪判刑4月，可易科罰金12萬元確定。

判決書指出，有妨害公務、贓物、公共危險、盜匪、違反醫療法等前科的巫男，與親戚有土地建物糾紛，其親戚委託律師提出民事訴訟，去年8月15日上午履勘測量時，巫男也到場，法官等人出示證件表明身分，巫男卻威脅說，如果不離開，他就要鎖上鐵門。

巫男態度兇惡驅趕法官等人，威脅「給你們鎖起來，私闖民宅喔」，「公務人員多大，我給你們搞到都沒工作，看你們要怎麼出去？」法官等人發現鐵門已被巫男用遙控器鎖住，也向警方報案，巫男隨後開啟鐵門，為時約1分多鐘。

南投地檢署將巫男依妨害公務罪起訴，並具體求刑1年4月，不過，南投地院卻認為他坦承犯行，態度良好而輕判徒刑4月，可易科罰金12萬元，巫男上訴二審，且翻供改稱說，他當時因高血壓等宿疾而身體不舒服，又不認識法官等人，現在治安不好，他擔心是詐欺集團私闖民宅，才會把鐵門鎖上，他還強調自己不識字，「他們說是官，我是老百姓，無可奈何」。

台中高分院卻認為，當時巫男嗆聲「公務人員多大」，顯示他知道對方身分，把鐵門鎖上後，任憑法官等人一再說明，他還是不斷指責，「勢悍氣猛，言行兇恣」，看不出身體有何不適症狀，卻瞎掰他誤認是詐騙集團擅闖民宅，辯詞不足採信，駁回上訴，全案確定。

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