拿命開玩笑！台中夜店X-CUBE玩明火調酒 吧檯宛如起火燃燒

2019-07-31 00:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕不怕死？以鹹濕作風聞名，並引發酒客鬥毆、女舞者猥褻等事端的知名夜店X-CUBE，竟弄起玩火調酒助興的噱頭，在高濃度酒精的酒上點火，再把酒放置吧檯上供客人享用，酒火還溢出到吧檯上，絲毫不畏懼阿拉夜店大火憾事再度發生，上述錄影畫面被傳到網路上，台中市消防局已經派員訪查製作談話筆錄，如果查證屬實，將依消防法開罰，可處3萬元至15萬元罰鍰。

台中市知名的阿拉夜店，2011年間，因男舞者拿火把表演夏威夷火舞，引發火災而燒死9人，台中市禁止餐廳等室內營業場所明火表演，不料，屢生風波的X-CUBE，卻違反上述禁令。

錄影畫面顯示，調酒的服務生，先引燃酒精濃度高的酒品，表演之後，將燃燒的酒倒入放置於吧檯的杯子內，還刻意溢出，讓整個吧檯宛如起火燃燒般炫目，酒客則爭相拿吸管吸食，過程頗為誇張。

台中市消防局指出，依消防法第14之1條規定，公共場所不得使用以產生火焰、火花或火星等方式表演，台中市的火災預防自治條例第4條也規定，公眾場所禁止明火表演，針對X-CUBE涉及使用高濃度酒精進行明火的調酒表演，消防局已經派員查察，並將針對相關人員製作談話筆錄，如查證屬實，將逕行舉發，可處3萬元至15萬元罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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