7/30 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落桃園龜山

2019-07-30 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月30日）開獎的第108000181期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市龜山區樂善里文青路256號1樓的「金幸運商行」開出；第108000181期雙贏彩與第108000068期大樂透，頭獎均摃龜。

第108000068期大樂透中獎號碼為「04、12、21、24、33、35，特別號：42」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得300萬8080元；參獎共30注中獎，每注可得5萬2183元；肆獎共61注中獎，每注可得1萬6498元；伍獎共1612注中獎，每注可得2000元；陸獎共1991注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬8554注中獎，每注可得400元；普獎共2萬8098注中獎，每注可得400元。

第108000068期49樂合彩中獎號碼為「04、12、21、24、33、35」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共75注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2827注中獎，每注可得1250元。

第108000181期雙贏彩中獎號碼為「02、05、07、09、11、13、14、15、16、17、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共187注中獎，每注可得500元；肆獎共2178注中獎，每注可得100元。

第108000181期今彩539中獎號碼為「09、10、16、19、25」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共169注中獎，每注可得2萬元；參獎共5012注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬3637注中獎，每注可得50元。

第108000181期39樂合彩中獎號碼為「09、10、16、19、25」，四合1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共122注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4093注中獎，每注可得1125元。

第108000181期3星彩中獎號碼為「208」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000181期4星彩中獎號碼為「6043」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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