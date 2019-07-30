行竊基隆廟口攤商 黑衣賊隔天又現身被逮

2019-07-30 22:41

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子昨晚基隆廟口閒晃，見48號攤賣鴨肉飯夫婦在後場備料，趁隙摸走壓在碗下方20多張百元鈔；犯案時，一身黑色穿著，引人側目，今天傍晚6點又現身廟口，被眼尖警員發現就逮；警訊後將他依竊盜罪嫌函送法辦。

基隆市仁愛區廟口48號鴨肉飯攤商，老闆夫婦昨晚8時忙著在後面備料，未看顧放在攤前、用碗壓住的20多張百元鈔。

夫婦一個小疏忽，就遭竊賊拿起碗，摸走20多張百元鈔，等發現時，竊賊已揚長而去。

轄區警一分局延平街派出所獲報後，擴大調閱附近監視器發現，竊賊是穿黑色T恤與黑色長褲的男子，得手後逃竄，且經訪談附近攤商，竊賊經常在廟口閒晃，伺機行竊。

警一分局長婁子才獲知同仁已掌握竊賊穿著特徵與犯案習性後，研判竊賊還會再來，要求各派出所展開全面追緝。

今天傍晚6時許，南榮路派出所警員謝一豊在愛三路口疏導車流時，發現一名正在穿越馬路的男子穿著與竊賊相符，立即上前逮人。

據悉，30多歲的陳姓竊賊無業，經常在廟口附近閒晃，伺機行竊，他落網後，供稱是因為沒工作，沒錢才偷。

48號鴨肉飯攤商被偷後，愛三路、愛四路廟口攤商，彼此以LINE相互聯繫，相互提醒提高警覺，感謝警方能在案發後20小時破案，讓攤商都鬆口氣。

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