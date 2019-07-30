13年沒性生活 男訴離判責任在他

2019-07-30 21:15

〔記者楊國文／台北報導〕羅姓男子和同樣擔任教職的妻子13年無性生活，他指控妻子時常工作晚歸，兩人感情疏離，訴請離婚，羅妻指夫妻分房睡，但凡事都以丈夫為主，雖時常晚歸，仍兼顧家庭和教養子女，不願離婚；高等法院認定兩人長久無性生活、感情疏離，應歸責於羅男，昨判他敗訴，不准離婚。

羅男主張，2002年12月結婚，育有一女，婚後生活原本融洽，自2006年搬入新北市住處後，兩人便分房睡，13年來無性生活，且妻子經常工作到很晚才回家，此外2017年底他發現罹癌後，妻子對他的生活起居不聞不問，他不得已暫住台中母親住處，妻子甚至連他的行蹤都不清楚，須透過報案方式找到他，因兩人感情疏離，請求法院判准離婚。

在國中擔任教務主任的羅妻指出，和丈夫雖分房睡，但無論生活或工作都以丈夫為主，日常開銷都由她負擔，她雖然工作忙碌常晚歸，仍兼顧家庭及教養子女。

至於分居原因，羅妻表示，丈夫2016年7月自行搬離住處在外居住，也不讓她知道住那裡，並提出離婚要求，她才發現丈夫和葉姓女子過從甚密，丈夫2017年底發現罹癌後始返家居住，她仍不離不棄接納及照顧他，並陪他就醫接受化療，絕未對丈夫漠不關心，也否認透過報案才找到丈夫。

高院傳訊羅男說明3年前離家原因，羅指出，有自己的生活，不想回家，另外，法官問兩造為何分房睡、13年無性生活？羅男無法舉證妻子是故意不履行夫妻的性生活，反倒是羅妻曾透過宗教、婚姻諮商管道欲瞭解經營夫妻之道，審理時亦多次強調願努力修復兩造關係，且願意全心照顧罹癌的丈夫，合議庭3法官都為之動容。

高院認定，羅男夫妻因分房而睡、13年過著無性生活，致感情疏離，大部份責任應歸責於羅男，判不准離婚。

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