華映重整案提抗告 地院裁定駁回

2019-07-30 22:21

［記者鄭淑婷／桃園報導］知名面板廠華映聲請重整案，今年1月底被桃園地院駁回後，華映不服提出抗告，桃園地院合議庭審理後於本月29日，以三大理由裁定「抗告駁回」。

桃園地院指出，綜合參考華映公司聲請及抗告意旨、經濟部及行政院金融監督管理委員會證券期貨局、各相關機關及利害關係人的意見，總結三大理由，認為本院先前駁回華映重整聲請於法並無不合。

桃園地院指出，第一，華映公司是否有重整可能，關乎華映公司本業經營是否有獲利可能、是否有足夠資金挹注，但依華映公司先前財務結構不良、償債能力惡化、現金存量流動性不足等情況，華映公司尚未對此提出具體有效改善方案。

第二，華映公司亦未能具體說明是否已獲得私募資金的挹注，在無資金挹注情況下，尚乏積極證據認為華映公司的本業經營，有無獲利可能以清償債務；第三，本件銀行團中除最大債權人臺灣銀行對於重整方案未明確表示同意與否外，其餘債權人如陽信商業銀行等，均不同意華映公司進行重整，華映公司也未能提出保障債權人權益及勞工權益之可行方案。

桃園地院指出，慮及重整程序將衍生相當應最優先受償的重整費用，可能進一步削弱華映公司對於債權人及工資等債權之償債能力及清償成數，因而無法准其重整之聲請，而本院先前駁回其重整聲請，於法並無不合，因此裁定駁回抗告。

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