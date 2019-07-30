台南6月成功阻詐453萬元 市長表揚金融機構、超商有功人員

2019-07-30 17:35

［記者王涵平／台南報導］南市6月成功阻詐42件總計453萬元，台南市長黃偉哲今日在治安會報表揚金融機構、超商有功人員，同時也頒贈感謝狀給捐贈10輛警用機車的鑫興公司董事長謝添寶。

治安會報表揚阻詐的行員、業者共55人，黃偉哲頒發獎座及獎金，親自撰寫感謝信函至攔阻有功者總行高層致謝。

其中，國泰世華商業銀行東台南分行攔阻詐騙案金額150萬元最高，該案詐騙手法為假檢警誆稱老婦的身分遭到冒用，涉及人頭帳戶洗錢案，指示老婦提領150萬元交由法院代保管款項，國泰世華東台南分行林姓經理及趙姓副理見婦人神色緊慌又要提領大額金錢，立即給予關懷提問並通報警方。

鑫興鋁業公司董事長謝添寶捐贈10輛警用機車，將全數配發給基層外勤員警使用。

新任警察局長周幼偉表示，將戮力做好治安、交通及各項為民服務工作，並透過行動警政滾動式檢討，持續落實執行社區警政思維與雲端社區警政推廣。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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