街頭上演「玩命關頭」 兩車競速闖紅燈害騎士喪命被訴

2019-07-30 15:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市葉姓汽車駕駛因與吳姓駕駛有超車糾紛，兩台車互不相讓，在新北市樹林區往板橋方向，以時速超過60公里速度在街頭競速飆車，還闖紅燈， 一名鄧姓機車騎士發現後閃避不及，撞上葉男的小客車，人車倒地重傷不治，葉男主動自首並與鄧父達成和解賠償獲撤告，新北地檢署今依妨害公眾往來因而致人於死罪嫌起訴葉男，吳男則依涉犯公共危險罪起訴。

起訴指出，去年9月3日凌晨9時許，葉男與吳男因超車糾紛，兩男就在新北市樹林區往板橋方向，以時速超過60公里速度併排競速狂飆，不但違規超車變換車道，還一路闖紅燈，一名鄧姓機車騎士騎車行經樹林區保安路三段叉路口因葉男闖紅燈造成騎士反應不及撞上，人車倒地，雖送醫搶救，但同月14日仍傷重不治，鄧父憤而對葉、吳男提告。

庭訊時，葉男坦承：「當時車有開比較快一點」，吳男則說：「因為當時我想快一點回家，所以加速」強調並非與葉男競速。

但檢方勘驗兩男的行車紀錄器畫面，認定兩車沿路一前一後、忽左忽右並排競速並闖越紅燈，影響用路人安全，認定兩人飆車與造成鄧姓騎士死亡間有因果關係，依妨害公眾往來因而致人於死罪嫌起訴葉男，涉犯公共危險罪起訴吳男。另考量葉男已獲被害人家屬撤告，建請法院量處適之刑，以啟自新。

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