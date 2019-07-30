酒測超標控華航惡意解僱 機師敗訴

2019-07-30 15:58

〔記者溫于德／台北報導〕華航A330機隊前傅姓機師，遭華航認定勤前飲酒已違反「飛航組員獎懲規定」，予以解僱；但傅男認為，酒測雖超標，經他主動要求進行血檢，判定酒測值為0，華航仍予以開除，除了質疑呼氣式酒測氣存在誤差外，更懷疑華航意圖濫用他時任機師工會代理理事長身分，藉故發揮，提告請求撤銷裁決。台北地院認定，華航解僱合法，駁回傅男請求，可上訴。

傅男指出，他前年7月11日清晨赴高雄小港機場報到，準備執行高雄飛上海航班任務，勤前依華航內規進行快篩酒測，再於當日上午6時31分進行標準酒測氣呼吸測試，測出酒精濃度數值為0.11毫克，雖超標0.1毫克，但他隨即要求進行血液檢測，醫院判定他體內未檢測出酒精，但華航仍依違反「飛航組員獎懲規定」，將他解僱。

傅男後來提告撤銷裁決訴訟，他說，醫院判定他酒測值為0，可見呼氣式酒測檢測結果並不精確；且華航與機師工會間因諸多議題有所爭執，遇到他酒測超標發生明顯爭議時，竟意圖濫用他時任機師工會代理理事長身分借題發揮，企圖影響社會對機師工會觀感，不顧血檢報告判定酒測值為0的事實，逕行解僱，屬於不當勞動行為。

華航辯稱，傅男行前曾酒測4次，包含快篩與精密檢測，均驗出酒測值均超標，且他也承認飛行前一天傍晚與副機師在小吃店聚餐且有飲用啤酒，加上醫院檢驗報告所載檢驗結果為小於10mg/dL毫克，並非0，而該醫院檢驗血液酒精濃度下限為10mg/L毫克，換算吹氣酒測值為低於0.05毫克，無法得知精確數值。

華航也說，傅男雖自稱從前年6月29日起擔任代理理事長，但該人事訊息是公告在工會封閉式網站中，華航無從得知，且工會隔日發函給華航時，仍署名前理事長姓名，否認意圖濫用傅男工會幹部身分而借提發揮。

法院依據小吃店監視器畫面認為，傅男確實在執行勤務前13到11小時飲酒，且華航對傅男實施酒測過程符合相關規定，因此可依「飛航組員獎懲規定」，解僱傅男；此外，傅男並未提出證據證明他參與工會活動過程中，有與華航發生激烈爭議等，最終認定華航解僱傅男合法，駁回請求。

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