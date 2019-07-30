湯景華縱火害6命判死 精神醫師鑑定：湯有辨識、控制能力

2019-07-30 14:09

〔記者楊國文／台北報導〕52歲男子湯景華，被控和翁祥智有傷害官司糾紛，但因對方無罪竟挾怨報復，3年前凌晨到新北市翁的三重住處縱火洩恨，造成翁家6人葬生火窟，一、二審均依殺人罪判湯死刑，最高法院發回更審，湯男多次主張他無就審能力，去過縱火現場但否認犯罪，檢斥責他說謊；更一審今傳訊替湯進行精神鑑定的鄭姓女醫生，她指稱湯有就審能力，行為時有辨識違法、控制行為能力。下次庭訊訂8月6日。

鄭姓女醫師是資深精神科專科醫師，共做過500多件精神鑑定，她證稱，這次替湯景華進行精神鑑定的團隊，包括多位醫師、心理師、社工師、護理師等人，兩大項目是：一、就審能力；二、辨識能力和行為時控制能力，並對湯男進行數度訪談、訪問湯男兒子等家屬、參考法院卷證等資料，鑑定認為男的認知、溝通、理解能力均正常，有就審能力。

至於湯男的律師團指出，湯男多年前即有精神官能症的病史、和焦慮狀態，鄭姓女醫師指出，並不影響男的認知或行為能力，他也無偏離現實的幻聽、幻覺症狀，「可以說，湯男案發時控制、辨識違法的行為能力是好的」。

湯景華2014年4月到三重一家小吃店用餐，期間抱怨服務態度差，且不滿老闆娘請他將濕雨傘放外面，雙方發生囗角，而翁祥智與老闆是朋友，便出聲制止，後來雙方爆發衝突，湯因此告翁傷害，但最後判無罪確定。

湯因此懷恨在心，當時還嗆聲「會討回來！」前年3月，湯買了汽油跑去翁家縱火，造成翁男父母及姊，以及叔叔、嫂嫂及堂妹6死悲劇，僅表哥獲救、翁祥智當時在軍中服役，逃過一劫。

檢方偵辦時，湯男坦承犯罪事實，但辯稱只想給翁祥智教訓，不知道會燒死人，後又辯稱吃了安眠藥，不記得做了什麼事，但又提不出事證，測謊也未通過。

新北地檢署認為，湯嫌只因不滿訴訟結果，就在暗夜報復，無視該住宅區人口稠密，害死6條人命，因此依殺人等罪起訴，並請法院重判。一、二審均判湯死刑、褫奪公權終身。

全案上訴最高法院後，被以二審未替湯男進行精神鑑定為由，發回高院更一審。

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