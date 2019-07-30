男兒志在四方？與父親吵架到台中打拚 卻穿西裝睡超商

2019-07-30 13:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣羅姓男子於本月初與父親吵架，20歲的他帶著幾千元離家出手，到台中市打拚，也順利找到KTV服務生的工作，但尚未領到薪水，身上的幾千元就花光了，他只好穿著西裝打領帶的服務生制服，在超商內睡覺，因過於怪異，裝扮不像是遊民，民眾向警方報案，警方找來他的父親，父子卻都把臉撇開，當做不認識，連問候都沒有，警方只好當起和事佬，耐心勸導雙方，「父子失和最終都會抱憾」，終於讓父子了解彼此想法，化解父子衝突。

中市警察局第二分局文正派出所巡佐陳照園、警員余苓茹、謝家原，於本月28日晚間接到民眾報案，指稱位於北區篤行路上的便利超商店內，有一名穿著深色西裝的男子，整晚都趴在桌上睡覺，警方抵達現場後，店員說，此人已經兩天在此趴在桌上睡，警方先用警用小電腦查詢男子身分，發現他姓羅，本月9日被家人通報失蹤。

20歲的羅男說，他住在苗栗縣，本月初在家和父親大吵一架，衝動下隨手帶幾千塊現金，離家出走到台中市謀出路，他先用身上現金置裝，晚上棲身於旅館，順利找到KTV服務生的工作，但身上的現金已經花光，又尚未領到薪水，才會穿著制服到超商睡覺，已經睡在不同超商內有數天之久。

警方請羅男一同返所撤尋，再聯繫羅父，父子兩人卻仍餘怒未消，不願意打招呼，警方耐心的開導，曉以大義「父子失和最終都會抱憾」，還分享許多自己處理過的類似案件，父子倆在警方協助下，心平氣和下理解彼此的想法，羅男終於破涕為笑，父子都感謝警方的耐心與熱忱，化解父子之間的嫌隙。

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