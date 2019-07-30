慣竊假釋再闖空門犯17案僅判1年8月 警嘆：太輕了！

2019-07-30 12:04

〔記者黃建華／高雄報導〕去年3月假釋出獄的李姓慣竊，重獲自由不到半年就重操舊業，從同年8月到11月，在前鎮、鳳山、苓雅、新興等區犯下17起闖空門竊案，受害對象民宅、診所、眼鏡行、百貨行、美甲店都有，高雄地院近日宣判，17起竊案共被判10年4月，但合併應執行僅1年8月，另得易科罰金部分則判10月。警方聞訊，咸認為「判太輕了！」

據了解，去年8月到11月間，高雄市前鎮、鳳山、苓雅、新興等區發生多起公司、店家、診所、百貨行、美甲店與民宅遭竊賊翻越未上鎖之窗戶或冷氣窗、紗窗，進入屋內搜刮財物行竊珠寶、現金、洋酒等財物，連醫師袍、藥師袍都拿走，被害人財損少則數百元，多則十幾萬元。

警方積極偵辦，查出去年3月假釋出獄的李姓慣竊涉案，循線逮人，他坦承從8月間到11月犯下民宅、診所、眼鏡行、百貨行、美甲店等17起竊案，但第17起民權路蛋糕店竊案，他持工具破壞民鎖入內，但並未竊得財物。李嫌因此遭檢方依涉犯16件侵入住宅等竊案、1件竊盜未遂罪起訴。

高雄地院審理認為，被告李男不思以正當方法謀取生活所需，竟為貪圖不法利益，多次竊取他人財物，漠視他人受法律保護之財產權益，顯屬不該。

然而，李男被控涉犯17起侵入住宅竊盜、踰越安全設備侵入住宅竊盜、竊盜罪與竊盜未遂等罪，每案雖分別被判1年到3月不等有期徒刑，17案刑度，加起來雖多達10年4月。

不過，法官實際宣判，僅判被告李男應執行1年8月，另得易科罰金部分則判10月，以每1千元折算1日。全案可上訴。

警方私下聞訊，認為「一罪一罰」當初的立意，就是希望能有效儆懲作奸犯科的常業犯，但若像這樣17起竊案，且未賠償被害人的損失，法院實際僅判應執行1年8月的刑度，恐不符被害民眾的期待。

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