嘿咻後被摸走3萬元 男告女竊盜反被控迷姦

2019-07-30 10:35

［記者鄭淑婷／桃園報導］單姓男子與一名女子於去年7月間，在桃園市中壢區某摩鐵發生性行為，結束後女子趁單男熟睡之際，摸走他口袋中的3萬元，單男清醒後狂發簡訊討錢，反被女子控告涉嫌迷姦，雙方鬧上法庭，最後單男性侵案獲不起訴，女子則被依竊盜罪嫌起訴。

單男對於被控迷姦喊冤：「我們明明是你情我願！」是女子不滿被他控告竊盜，才會反咬他迷姦，並出示事後與女子的簡訊對話為證，簡訊內容包括女子傳給單男「親愛的」、「先走了」、「Sorry，拿了3萬，這樣你才會記著」、「謝謝你啊」、「你睡得很熟」，而單男清醒發現後接連撥打電話給女子未接聽，遂狂發簡訊給女子「這錢不能拿啦！明天中午要給人家的啦」、「不要害我啦」、「你這樣子我真的會生氣」、「你不要逼我去報警喔」，女子後來也只是淡淡回訊「你有差這3萬」、「你都說你會負責」、「我先報警」、「我都讓你吃了」等，單男見女子沒有還錢意願，焦急回訊「你這樣子是偷」。

單男在討不回錢後報警控告女子竊盜，女子否認竊盜並反控單男迷姦，女子指控，當天遭單男迷姦後醒來，才發現自己在汽車旅館，全身赤裸、雙腳瘀青，她當下搖醒單男哭訴：「你怎麼可以對我做這種事！你要送我回家不是嗎？」是單男要她自己去褲子口袋拿錢作為補償，她才趕緊拿了錢就先離開，在搭計程車回家的路上，單男才打來說她拿太多了，後來她的姊姊有歸還單男2萬元。

檢方從單男及女子的證詞及勘驗手機Line對話，認為女子稱有經過單男同意才取走金錢說法不足採信，偵結依竊盜罪嫌起訴女子，至於單男被控迷姦部分則獲不起訴處分。

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