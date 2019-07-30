虐童疑雲 差點引發包圍朴子警分局

2019-07-30 09:42

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕臉書社團「朴子民意觀察站」昨天晚上披露嘉義縣朴子地區發生疑似虐童案，指媽媽放縱同居人虐打即將升上小五的孩子，致孩子身上傷痕累累，老師發現通報相關單位處理，消息一出，引發各界關注，有人半夜跑到朴子警分局關切，幸警方處置得宜，並未造成聚眾事件。

社會局副局長張翠瑤強調，這起案件社工已經介入處理，會給予孩子最好的處置。

「朴子民意觀察站」也發文表示，目前疑似受虐兒童，已由朴子分局會同社會局社工人員嚴密保護中及進行安置事宜，請各位鄉親放心，對於施暴者絕對依法究辦，請大家勿前往朴子分局聚集，以免造成孩子更加恐慌，感謝各位鄉親關心。

今天凌晨1時許、前往朴子警分局製作筆錄疑似受虐兒的母親，離開分局後，也在臉書po道歉文，全文為：「各位社會大眾您好：在此先跟大家說聲抱歉，我是昨日兒童家暴案件的媽媽，此次因為孩子常撒謊，亂拿陌生人給的食物與衛生習慣不佳屢勸不聽，又因各（個）人情緒一時控管不佳，對孩子無危機意識感到生氣而出手教訓，導致孩子身心靈受傷；本人在此向各位鞠躬道歉，我愛孩子但也怕他們學壞往後步入媽媽後塵生活困苦，昨日已與社工討論後續教育方式請求各位給我一個重新愛孩子的機會讓我彌補對他身心靈創傷。」

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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