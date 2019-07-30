少女搭公車少投9元 司機認定偷票把人載到派出所

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名女學生日前搭公車欲到新堀江，疑忘帶錢身上僅剩3元，司機認為少女想搭霸王車，直接將公車開到派出所，母親聞訊趕到為女兒喊冤，同時也反告該名司機涉嫌公然侮辱，警方今將通知司機到案說明。
據了解，少女剛滿17歲考上某大學，前日母親前往楠梓區工作前，相約女兒到新堀江買入學用品，少女匆忙搭上公車，才發覺忘帶錢包，全身只有3元，還是投下零錢被司機察覺少投9元，質疑少女想搭霸王車，少女否認，表示忘帶錢包，會請母親在站牌等候補差額。
但司機不相信，直接將公車開往五福二路派出所，少女事後向母親哭訴，指控公車司機公然酸她「穿得『趴哩（台語：漂亮）』想坐免錢車？！」深覺委屈，直到母親趕來派出所，她才眼淚潰堤，母親反控司機公然侮辱。
公車幹部調查後表示，少女上車後曾先刷一卡通，出現「餘額不足」警示聲，司機等候少女找零錢，直到下一站，少女跟著其他乘客一起投入零錢，司機發現有人只投3元，便問「剛剛是誰投3塊錢，請補」，當時少女並沒有任何說明，才被司機認為有偷票之嫌，才會依公司作業標準流程，將該名乘客載至派出所，交警方調查、釐清。
台灣愛巴士交通聯盟總經理韓洪開強調，高雄市的公車都很友善，不會因短投零錢車票而送警，可能是少女未於第一時間說明情況而生誤會，已和少女母親連繫說明。
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少女搭公車少投9元被認偷票載往派出所，少女母親反控司機公然侮辱，少女的母親原要趕到新堀江站幫女兒付差額，女兒卻直接被載往派出所。（資料照，記者黃良傑攝）
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少女搭公車少投9元被認偷票載往派出所，少女母親反控司機公然侮辱，少女的母親原要趕到新堀江站幫女兒付差額，女兒卻直接被載往派出所。（資料照，記者黃良傑攝）
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少女未付足額票款被送派出所，少女所搭的同款公車。（記者黃良傑攝）
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公車高雄區總經理韓洪開說明。（記者黃良傑攝）