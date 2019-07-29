南投警匪槍戰至少11槍 身中5槍嫌犯搶救畫面曝光

2019-07-29 19:35

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣繼埔里傳出警匪駁火意外後，今天類似狀況又在南投市某汽車旅館發生，據了解，高雄警方接獲線報，疑有3男2女打算在汽車旅館裡頭進行毒品交易，遂從高雄一路尾隨跟監，怎料，30多歲的林姓男子發現後，立刻手持改造手槍對員警開了2槍，員警也反擊開了9槍，造成林嫌身中5槍，送往衛福部南投醫院急救，穩定生命跡象後，於下午5時許轉送台中中國醫藥大學附設醫院救治。

南投醫院副院長洪世昌說，林嫌中彈後，儘管血流如注，但由消防局救護車搶救送醫的影帶畫面顯示，到院前意識清楚，經初步診斷，林嫌身上有多處開放性傷口，包括左上臂、右小腿及軀幹部位，且疑似有金屬物遺留在腹腔內，後續將由中國醫藥大學附設醫院接手評估處理中。

以好山好水觀光聞名的南投縣，接連發生2起警匪槍戰，是否意味治安也亮起紅燈？南投縣警察局分析表示，南投地廣人稀、幅員遼闊加上多山的地理特性，應是犯罪嫌疑人選擇南投作為犯案的主要考量之一，雖然這2案可說是偶發的個案，但警方也會上緊發條，並將山區及聲色場所列為治安維護重點，以確保民眾居家安全。

至於案發當時真有5名嫌犯在交易毒品？毒品種類為何？以及有多少數量？又槍匪雙方確切開了多少槍？針對媒體提出的一連串疑問，南投警方以該案偵辦主體為高雄市警察局為由，均未予以正面回應。

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