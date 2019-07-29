路口疑搶快 上班族撞飛打工生 摔進菜園不治

2019-07-29 18:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉永新路、永樂路口今日上午發生一起汽機車對撞事故，胡姓機車騎士要去鐵工廠打工，未料騎出家門300公尺的路口時，不慎與要去上班的黃姓駕駛汽車對撞，胡男被撞飛，摔進一旁菜園，滿頭是血，當場失去呼吸心跳，經送醫急救仍回天乏術。警方表示，該路口無號誌，雙方也都是直行車輛，詳細事故原因仍在調查中。

消防隊表示，今日上午7點50分獲報汽機車對撞意外，到場後機車騎士卻不見蹤影，經汽車駕駛與附近民眾協尋，才在菜田裡找到機車騎士，有口鼻流血、陷入昏迷現象，立即送往鹿港基督教醫院急救，仍因傷重不治。

事故現場，胡男機車被撞飛離路口10公尺遠，車身嚴重毀損，路旁還有一頂白色西瓜皮安全帽，黃男駕駛白色轎車車頭也嚴重凹陷，現場民眾認為，雙方可能都超速，為了搶快未禮讓才釀禍。

溪湖交通分隊長莊世煜表示，黃姓男子（27歲）駕駛自小客車由永興路由南往北直行，胡姓男子（18歲）機車由永樂路由西往東直行，警方獲報到場後，胡男已先送醫，由於該路口無號誌，雙方也都是直行車輛，是否有超速嫌疑，將送交通隊進行研判，釐清事故原因。

胡男媽媽得知孩子傷重不治消息痛哭失聲，她表示，胡男仍在就讀高職，趁暑假在附近鐵工廠打工，因為採論件計酬，不用打卡，不必趕上班，應該不會騎太快，早上才目送她出門，沒想到就家門前300公尺發生意外。

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