華航工會幹部空少被調地勤 雄院判調職無效

2019-07-29 17:15

〔記者黃建華／高雄報導〕 華航前年以戴手套收餐等違反公司規定等事由，將工會幹部、空少潘家洛降調高雄地勤人員，勞動部裁決為不當勞動行為，降調無效須使其復職。華航不服，向高雄地院興訟打「確認調職命令有效」的民事訴訟，但民事庭審結認定華航對潘的調職沒有理由，駁回華航之訴，判調職無效。

在華航企業工會及桃園巿空服員職業工會擔任幹部的潘家洛，原本為中華航空公司的空服員，華航2017年10月間決議，以潘家洛收餐時戴手套等7項違規為由，將他降調為高雄的地勤貨運部管制員。潘男不服遭調職，向勞動部申請裁決。

勞動部於去年3月初裁決，認為華航公司降調潘家洛，構成工會法第35條第1項第1款、第5款的不當勞動行為；華航降調行為無效，須回復潘家洛的空服員職務。

華航不服勞動部裁決，主張本件為資遣迴避型的調職，並非懲戒性調職，去年向台北高等行政法院興訟遭判敗訴。

但華航另向高雄地院提起民事訴訟要求確認調職命令有效，華航指控潘家洛違反工作紀律，執意收餐時戴手套，且前年7月間未依規定請假，質疑勞動部的裁定無效，並聲稱因潘自稱手過敏，才做適當性調整職務。要求雄院確認華航對潘的調職命令有效。

潘家洛指出，他是罹有接觸性蕁麻疹，聽從醫師的建議，才在服勤時要配戴手套。他並反指，華航對他的調職，是因他申請勞動檢查的「報復性調職」。從空少調地勤，除了每月收入短少2萬多元外，地勤的班表，大部分是從傍晚5點到隔日凌晨，他是單親家庭，大量夜間出勤的時間，已影響到他兼顧幼子的教育照顧。

高雄地院民庭調查，潘男是因蕁麻疹而向座艙長提出收餐時戴手套的請求，曾經獲同意，在獲不同意時，潘就沒戴手套收餐，但是這些工作紀錄卻註記潘不服管理及違反工作紀律、態度不佳。尤其地勤環境需接觸更多過敏原，難謂華航將潘調地勤是適當的調整職務。

此外，法院認定，華航對合法參加工會活動的潘家洛，在無任何合理依據的情形下，實施懲戒性調職，顯將對工會幹部參與工會活動造成嚇阻作用，情節非輕，且調職結果使潘的薪資減少新台幣2萬元，且工作時間審酌勞動部裁決為不當勞動行為，於法有據，高雄地院因此駁回華航之訴，判華航將潘家洛調職為臺灣貨運中心高雄貨運部貨運管制員的調職行為無理由，調職無效。全案可上訴。

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