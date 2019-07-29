轟前岳母利用女兒離婚賺錢 這個女婿GG了

2019-07-29 16:30

〔記者楊國文／台北報導〕桃園程姓男子3年前與妻離婚，竟在臉書張貼前岳母邱姓婦人照片，還發表「這樣壞外家岳母這輩子真的讓我碰到一次了…？利用女兒結婚離婚來賺錢」等說詞，邱婦得知後認為名譽受損，怒告並求償，高院今判程男應賠償13萬元，並在他的臉書刊登道歉啟事7天。可上訴。

邱婦提告指出，程男原本是她的女婿，2016年5月和她女兒協議離婚，但他心有不甘，竟於同年7月在其臉書上擅自公開她的照片，又發表「這樣壞外家岳母這輩子真的讓我碰到一次了，奉勸單身男性朋友在結婚前，先了解您岳母，是否為壞外家？利用女兒結婚離婚來賺錢，現在景氣低迷中，真的就有這樣的壞外家岳母」等言論，使她名譽受損，因此要求程男應給付30萬元，並在其臉書刊登道歉啟事7天。

程男辯稱，發表的言論只是抒發個人感受，是就該事實而做的「意見表達」，或對於事務的「評論」，並無惡意批評的意思，屬言論意見表達，雖然刊登前岳母照片，但未侵害其肖像權，也未醜化刊登前岳母照片，但沒有醜化她，因此無須賠償、或刊登道歉啟事。

高等法院審理認為，程男發表的言論，足以讓外界產生邱婦有利用其女兒婚嫁一事獲取利益等負面作為，讓人有其人品不佳、一般人無法認同的長輩，顯然有貶抑及負面評價的意涵，已侵害其名譽權，此外，程男未經前岳母邱婦的同意，擅自將邱婦照片張貼在臉書上，已侵害其肖像權，且情節重大，今判他應賠償精神慰撫金13萬元，並在臉書刊登道歉啟事7天。

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