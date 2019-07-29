慶富董事長要求50萬元交保停押 法官拒絕制止喊價

2019-07-29 15:14

〔記者黃建華／高雄報導〕慶富集團董事長陳慶男另被控承包國立海科館OT加BOT案涉嫌詐貸3億3800萬元，高雄地院上午開庭，他一概否認，同案被告也否認檢方指控犯行；陳的委任律師並向庭上求情，表示獵雷艦案陳已交付4000萬保釋金，盼此案能具保停押，但又表示「陳已沒錢」，喊價能否50萬元交保，被審判長拒絕並制止喊價，訊後還押。

慶富集團被控以獵雷艦案詐貸63億案，董事長陳慶男今年2月25日原獲裁定3200萬元交保，但才步出看守所，又因海科館案被檢調帶走偵辦，並聲押獲准，海科館案上月偵結起訴，陳被法院裁定續押。

檢方指控，慶富旗下慶陽海洋公司承包「國立海洋科技博物館興建營運移轉案（OT加BOT）」，陳慶男涉從集團其他公司調借資金，替慶陽不實增資1億5000萬元，之後更指示工程師製作不實工程進度圖、證明書，向土銀等5間聯貸銀行詐得3億3800萬元。

高雄地院上午開庭，同案被告梁姓專案工程師、郭姓協理，許姓、夏姓及彭姓建築師也全都否認犯行。在押的陳慶男坐輪椅出庭應訊，他辯稱，工程都有進度。

審判長追問如何算出工程實際進度，他說「壓克力水族箱100多個都做出來、維生系統也有做」，並稱「被關很久，又中風2次，不太記得了，要看資料」。

陳的辯護律師則希望能讓陳慶男交保，並指出，陳在獵雷艦案保釋金4000萬元，陳已沒錢，本案可否以50萬元交保？但遭審判長拒絕，並強調「不可能，這案金額3億以上，50萬不在考量範圍」。

審判長並表示，之前已有人逃亡（指慶富少東陳偉志），陳的相關身體狀況會函詢監所，除非需要保外就醫，但交保金額要考量案情。

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