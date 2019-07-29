太平槍擊案》專案小組透露︰傷口小初步研判是自戕

〔記者陳鳳麗、陳建志／南投報導〕台中市男子賴尚俞昨晚在台中市太平區朝民宅開槍，後在南投縣埔里鎮與警方發生槍戰傳出舉槍自盡，參與偵辦的專案小組成員透露，僅右太陽穴有彈孔且傷口小，研判是舉槍自盡。
台中市男子賴尚俞在埔里鎮中彈死亡，檢警今天會同法醫相驗，據有經驗的專案小組成員研判，只有右太陽穴有彈孔，其他部位都沒有槍傷，而其傷口不大，這是極近距離朝太陽穴開槍傷口才會小，若是從車外開槍射擊，傷口碎裂部位會較大。惟真正死因及是否還有其他問題，還要等檢方解剖遺體確定。
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〔記者陳鳳麗、陳建志／南投報導〕台中市男子賴尚俞昨晚在台中市太平區朝民宅開槍，後在南投縣埔里鎮與警方發生槍戰傳出舉槍自盡，參與偵辦的專案小組成員透露，僅右太陽穴有彈孔且傷口小，研判是舉槍自盡。
台中市男子賴尚俞在埔里鎮中彈死亡，檢警今天會同法醫相驗，據有經驗的專案小組成員研判，只有右太陽穴有彈孔，其他部位都沒有槍傷，而其傷口不大，這是極近距離朝太陽穴開槍傷口才會小，若是從車外開槍射擊，傷口碎裂部位會較大。惟真正死因及是否還有其他問題，還要等檢方解剖遺體確定。