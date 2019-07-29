太平槍擊案》檢方相驗︰自戕或被擊斃須進一步解剖

2019-07-29 14:17

〔記者佟振國／南投報導〕台中市太平區槍擊案涉案嫌犯昨晚於警方圍捕時頭部中彈身亡，南投地檢署檢察官今下午率法醫初步相驗，證實賴男右太陽穴遭近距離射擊，子彈從左耳下方貫穿，全身也只有1處槍傷，究竟是飲彈自盡或遭警擊斃尚無定論，遺體暫送南投殯儀館，訂明天下午2時進一步解剖確認。

賴姓男子昨天對太平區新安街的別墅連開3槍，又到市警局及第四、第第六分局開槍後駕駛白色賓士轎車逃逸，從台中要到埔里找前妻，警方掌握行蹤一路跟監，昨晚10時16分於埔里鎮台14線愛蘭橋附近順利攔截圍捕。

警方先對空鳴槍，喝令賴男下車，據聞當時車內傳出2聲槍響，警方以為他開槍還擊拒捕，至少7名員警朝賓士車開槍還擊，導致4個輪胎全被射爆，車輛引擎蓋、車身也留下多處彈孔，不久見嫌犯右手持槍倒在駕駛座，警方破窗開門，發現他頭部中彈，經送埔基急救仍告不治，警方今也召開記者會認為賴男是舉槍自盡。

南投地檢署檢察官今上午先勘驗賴男駕駛的賓士車，下午再至埔基太平間相驗，初步發現賴男右太陽穴有近距離槍傷，子彈從左耳下方貫穿而出，全身僅此1處槍傷，腿部中彈應屬誤傳，至於是自殺或被警方擊斃尚未定案，檢方訂明天下午2時於南投殯儀館解剖進一步確認，嫌犯若是朝頭部開槍自盡，車內應僅有1聲槍響，對外2聲槍響，也需再做釐清。

今天下午賴男的妹妹及親屬也低調現身，2人戴口罩不發一語，對於媒體詢問僅雙手合十表示「沒有你們的事」，隨即快閃離去，陪同遺體暫送至南投殯儀館。

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